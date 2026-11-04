Alberto Cercós García 04 NOV 2026 - 21:56h.

El Real Madrid remonta y gana en Atenas gracias a un latigazo de Fede Valverde en los minutos finales

Mourinho desvela su mensaje a Fede Valverde y pone nota al partido de Vinícius

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El Real Madrid tuvo que volver a tirar de épica para llevarse los tres puntos de Atenas. En un partido complicado, de esos que se atragantan más de la cuenta, los blancos tuvieron que remontar para acabar llevándose la victoria. El encuentro llegó igualado a sus últimos minutos, pero apareció Fede Valverde en el 92' para desatar la locura y evitar que el equipo dejase escapar dos puntos. El uruguayo, protagonista desde el banquillo, celebró el resultado y destacó el trabajo colectivo. "Al final sabíamos que iba a ser un rival muy complicado", contaba el uruguayo en zona mixta.

El centrocampista explicó también cómo encontró el espacio para marcar un gol decisivo. "Sabíamos que ellos defendían muy bien en su área, que a veces dejaban mucho espacio fuera del área para que nosotros pudiéramos rematar o disparar a puerta. Hoy entró, gracias a Dios. Otras veces no entra, pero bueno, muy feliz de disfrutar con los compañeros. Y mañana, bueno, otra vez a trabajar", reconoció. Además, tuvo palabras de elogio para Vinicius, al que puso como ejemplo por su insistencia pese a que las cosas no siempre salen: "Eso es lo importante, que aunque falle, siga intentando. Esa energía que aporta al equipo es un ejemplo para nosotros, es un referente. Cuando él corre y aporta esa energía que todos queremos, que necesita el equipo, hay una buena sintonía. Nosotros necesitamos eso de él, que siga trabajando, que siga con esa felicidad que tiene él y que ya llegarán las cosas buenas".

Una mención especial a sus hijos

Valverde también valoró el momento que atraviesa el equipo, con un calendario cada vez más exigente y una sucesión de partidos que obliga a no levantar el pie del acelerador. "Al final uno trabaja un poco más tranquilo, trabaja con otra presión. Disfruta cada día porque sabes que las cosas están yendo de la manera que todos queremos. Pero al final mañana otra vez a trabajar, a preparar el partido del fin de semana. Y ya después, bueno, irnos al parón, ojalá que sea ganando y poder disfrutar de nuestras selecciones", explicó. Sobre la necesidad de remontar nuevamente, defendió el rendimiento madridista: "Creo que, para mí, en mi opinión, hicimos un gran juego. Estuvimos dominando gran parte del partido. Lástima que es verdad que nos metieron dos goles, pero creo que el partido estaba un poco controlado".

Por último, el uruguayo quiso acordarse de los suyos después de una noche especialmente feliz. Valverde dedicó su gol y la victoria a su familia, con una mención especial para sus hijos: "Primero a mis hijos, a mi mujer, a mis padres, a mis hermanos. Son los que siempre están ahí. Mi esposa Noah también, siempre está con una sonrisa y con el ánimo a fondo. Y además, bueno, mi hija no me había visto marcar gol, así que este para ella".