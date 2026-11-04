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Mourinho desvela su mensaje a Fede Valverde y pone nota al partido de Vinícius

José Mourinho, durante el AEK Atenas - Real Madrid
José Mourinho, durante el AEK Atenas - Real Madrid. Europa Press
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José Mourinho, entrenador del Real Madrid, pasó por los micrófonos de Movistar tras el triunfo ante el AEK de Atenas (2-3), otra vez sobre la bocina para mantener el pleno en la Champions League. El técnico ha confesado que no le pidió a Fede Valverde que chutara, sino que aprovechara los espacios, y ha valorado también el partido de Vinícius, a quien defendió pese a mostrar otra imagen bastante gris.

Premio final en el descuento "Sí, pero... Hemos luchado para eso. Cuando el resultado era 2-2 no lo aceptamos, sería un resultado aceptable, con 10 puntos, pero hemos querido más, hemos arriesgado y hemos cogido los puntos que ahora nos dejan clasificados para el playoff, ahora buscaremos los puntos para no jugar playoff".

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Faltó ritmo al inicio: "La tendencia normal es decir que el equipo más fuerte no ha empezado bien o no ha estado a su nivel, pero te digo la verdad, he visto un AEK fantástico. Jugaron por encima de sus posibilidades, hicieron su mejor partido. Gran intensidad, ganando duelos, primeros y segundos balones, transitar. Con 2-2 no hemos visto un equipo que se iba a defender, han querido ganar. Han hecho un grandísimo partido".

¿Pide a Valverde tirar más a puerta?: "Fede tiene esa capacidad. Cuando juega de lateral es más complicada esa posición. Hoy no le he pedido que tirara, le he pedido que el partido estaba roto, para jugar en velocidad y con los dos equipos rotos. Un jugador fresco como Fede, con su capacidad de comer metros, le he dicho de atacar espacios y llegar a zonas de peligro.

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El partido de Vinícius: "Bien, para mí ha hecho un gran partido. He preferido dar frescura a la banda con dos cambios en la izquierda, Cucurella con amarilla y Carreras fresco, Brahim juega bien por dentro. Vini para mí ha hecho un partido muy aceptable".

José Mourinho, en la previa del AEK-Real Madrid
José Mourinho, en la previa del AEK-Real Madrid. Cordon Press
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