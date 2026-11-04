Primera titularidad de Militao y regreso de Vinícius

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Alineaciones confirmadas en el Allwyn Arena de Grecia. El Real Madrid visita al AEK de Atenas en el partido correspondiente a la jornada 4 de la UEFA Champions League con el objetivo de mantener el pleno de victorias y situarse a la altura del PSG en lo más alto de la clasificación, lo que le serviría para ganar el factor campo en toda las rondas eliminatorias.

Once del AEK Atenas: bajas y novedades

Marko Nikolic, técnico del AEK, no puede contar este miércoles con Joao Mario por enfermedad. El once del cuadro griego está marcado entre otras cosas por la titularidad de Luka Jovic, un viejo conocido del Real Madrid que se reencuentra con sus excompañeros.

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El AEK de Atenas sale de inicio con Brignoli; Rota, Moukoudi, Filipe Relvas, Pilios; Koita, Kairinen, Arriaga, Majer; Gacinovic y Luka Jovic.

En el banquillo del equipo griego estarán Strakosha, Balamotis, Zubkov, Marin, Varga, Mantalos, Vida, Lykogiannis, Vitalis y Zini.

Once del Real Madrid: bajas y novedades

Como era de esperar, José Mourinho realiza varios cambios respecto al partido ante el Racing. La principal novedad es la titularidad de Eder Militao, la primera esta temporada tras su grave lesión, así como el regreso al once de Vinícius mientras sigue cumpliendo su sanción liguera.

Cabe recordar que el técnico se dejó en Madrid a Arda Güler y Tchouaméni por unas leves molestias, además de los lesionados Asencio, Rodrygo y Mendy. La ausencia del turco sirve precisamente a Vinícius para entrar en el once, mientras que futbolistas como Konaté o Huijsen descansan de inicio y Camavinga aprovecha la ausencia de su compatriota para acompañar a Bernardo, que se afianza en el doble pivote.

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Así pues, el Real Madrid sale de inicio con Courtois; Dumfries, Militao, Rüdiger, Cucurella; Bernardo Silva, Camavinga; Diomande, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

En el banquillo del equipo madrileño estarán de inicio Lunin, Mestre, Huijsen, Fede Valverde, Endrick, Alexander-Arnold, Konaté, Carreras, Carlos Espí, Brahim Díaz, Thiago Pitarch y Sergio Martínez.