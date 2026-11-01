Joaquín Anduro 01 NOV 2026 - 15:00h.

Así salen José Alberto y José Mourinho

Fede Valverde y Mourinho abren una pelea inesperada en el Real Madrid: "Es una decisión por el equipo"

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El Sardinero acoge este domingo un partido que no se veía en LALIGA EA Sports desde hace más de 14 años con el duelo entre el Racing de Santander y el Real Madrid que ha despertado una gran expectación en tierras cántabras. Los locales llegan invictos en casa y los visitantes con la moral por las nubes tras su victoria en el Clásico de cara a un envite para el que José Alberto y José Mourinho tienen estas alineaciones confirmadas.

José Alberto afronta el partido en el conjunto montañés con apenas dos ausencias: la de Jorge Salinas, que debe cumplir sanción tras haber visto la quinta amarilla contra el Espanyol y la de Andrés Martín, que no se ha recuperado finalmente de las molestias que ha sufrido durante la semana. Aarón Martín será el encargado de jugar en el lateral izquierdo e Iker Luque lo hará en la banda derecha del ataque imponiéndose en la pelea a Pablo García.

Curiosamente, en este partido es el Racing y no el Real Madrid el que viene de jugar entre semana con la victoria en Copa del Rey ante el Ribadesella. Iker Luque, que también le ganó ahí la partida a Pablo García, será el único futbolista que repita en el once inicial con respecto a ese encuentro cargado de suplentes.

En el Real Madrid, Vinicius cumple el tercero de los cuatro partidos de sanción y será una de las bajas junto a los cuatro lesionados: Raúl Asencio, Ferland Mendy, Rodrygo Goes y Fede Valverde. El uruguayo finalmente no ha podido llegar a tiempo y será Trent Alexander-Arnold el que ocupe el lateral derecho por delante de Denzel Dumfries en la batalla entre ambos jugadores por convencer a José Mourinho.

El inglés será una de las dos novedades junto al regreso de Thibaut Courtois tras sufrir una gripe, con respecto al once del Clásico, del que salen el ya mencionado Fede Valverde y Andriy Lunin, que fue clave para vencer al Barça. El resto de futbolistas serán los mismos que jugaron en el Camp Nou, con Bernardo Silva asentado junto a Aurélien Tchouaméni en el centro del campo, Ibrahima Konaté y Dean Huijsen como pareja de centrales y Arda Güler y Yan Diomande en las bandas del ataque.

Alineaciones confirmadas del Racing-Real Madrid

XI del Racing: Julen Agirrezabala; Álvaro Mantilla, Pablo Ramón, Jeanuël Belocian, Aarón Martín; Iván Martín, Matteo Prati, Iker Luque, Íñigo Vicente, Sergio Canalse; Yassir Zabiri.

XI del Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Jude Bellingham, Yan Diomande; Kylian Mbappé.