Entrevista con el candidato a las elecciones del Gobierno

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Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP a las elecciones del próximo 29 de noviembre, ha sido el primero de los candidatos a presidente que se ha sometido al test de El Chiringuito. El programa presentado por Josep Pedrerol ha publicado este jueves por la noche las primeras respuestas del gallego, que entre otras cosas habla del Mundial 2030 y dónde se disputará la polémica final.

La primera pregunta era evidente: ¿debería jugarse la final del Mundial 2030 en España? Y la respuesta de Feijóo también lo ha sido: "La final debe ser donde es lo justo, lo oportuno e indiscutible: en España. Primero porque es capaz de organizar cualquier evento deportivo con éxito; segundo porque España y Portugal fueron las sedes de la organización y luego se invitó a Marruecos, nada que decir; tercero porque España es la primera potencia y la campeona del mundo en el último Mundial masculino y femenino".

Posteriormente, el candidato del PP dio un paso más: "España ha de organizar la final de la Copa del mundo. Y si no lo organiza, en mi opinión, España no debería participar en la organización el Mundial".

"¿Usted aboga por que España retire la candidatura si Marruecos acoge la final", le preguntaron. Y su respuesta, de nuevo, fue contundente: "Sí, la respuesta es que sí".

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