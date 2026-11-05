La FIFA vuelve a visitar San Mamés para evaluarlo como sede del Mundial

Fran Fuentes 05 NOV 2026 - 11:03h.

La ronda de visitas comenzó el pasado miércoles con los emisarios de la FIFA acudiendo a Anoeta

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La FIFA ha comenzado su carrusel de visitas a las sedes de España propuestas para el Mundial 2030. Esta ronda de visitas, adelantada por ElDesmarque hace algunas semanas, también tendrá como objetivo ver algunas de las nuevas propuestas, tales como el Nou Mestalla y Balaídos, así como el Benito Villamarín, entre otras. La primera de ellas fue el pasado miércoles, en el que emisarios del máximo organismo del fútbol mundial acudieron al estadio de Anoeta, en Donostia/San Sebastián. En segundo lugar, este jueves le ha tocado el turno a San Mamés, hogar del Athletic Club. De este modo, los agentes de la FIFA tratarán de dirimir si Bilbao está preparada para acoger una cita del tamaño, la importancia y la exigencia para ser sede.

Así lo han captado las cámaras de El Chiringuito, con la llegada de los emisarios de la FIFA al estadio del Athletic Club. En este sentido, una numerosa comitiva, con identificativos del organismo del fútbol mundial, han llegado a los aledaños de San Mamés esta misma mañana. La visita forma parte del proceso de evaluación que la FIFA está llevando a cabo para comprobar sobre el terreno las condiciones de las distintas candidaturas.

De este modo, los emisarios analizarán aspectos como las instalaciones deportivas, los accesos, las infraestructuras, la capacidad organizativa y los servicios que ofrece cada ciudad para recibir a miles de aficionados durante el torneo. No se trata, por tanto, de una simple visita institucional, sino de una inspección que permitirá al organismo internacional recabar información de primera mano.

Bilbao busca reforzar así sus opciones de formar parte del Mundial 2030, una cita que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos. San Mamés es uno de los estadios que aspiran a representar al fútbol español en el campeonato, aunque todavía tendrá que superar el examen de la FIFA. Las próximas visitas permitirán conocer cómo valora el organismo las distintas sedes propuestas y si las nuevas candidaturas consiguen hacerse un hueco en la lista definitiva.