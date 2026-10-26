Basilio García Sevilla, 26 OCT 2026 - 18:28h.

"Ojalá haga falta una sede más y esté el Benito Villamarín construído"

El Betis ofrece el estadio Benito Villamarín para el Mundial 2030

Compartir







Lunes de fútbol y desayuno. El presidente de la RFAF, Pedro Curtido, fue el protagonista del segundo desayuno informativo que organizado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Sevilla, cuyo presidente, Javier Franco, acompañó en la mesa del encuentro celebrado en Novotel Sevilla.

El máximo mandatario del fútbol andaluz puso sobre la mesa el importantísimo papel que la comunidad autónoma andaluza tendrá de cara al Mundial 2030, con una sede casi asegurada en La Cartuja y varias subsedes. “Hemos ya aprobado dentro de la Fundación nuestra la comisión del Mundial 2030 de la Fundación del Fútbol Andaluz, pero es que creo que el Mundial va mucho más allá de la sede de La Cartuja y de los partidos que hay ya en cada sede. Hay muchas subsedes en Andalucía. La última noticia que teníamos de la RFEF es que teníamos ocho subsedes aquí en Andalucía”, recordó este lunes ante los periodistas deportivos sevillanos.

PUEDE INTERESARTE Las obras de La Cartuja para el Mundial que afectarán a Betis y Sevilla: de las primeras imágenes a estar bajo sospecha

“Creemos que Andalucía es el epicentro del Mundial 2030. Primero, por situación geográfica entre España, Portugal y Marruecos. Después, porque es el clima más semejante a cualquier país donde se juega el Mundial. Después por conexiones aéreas que en una hora y media están en cualquier punto de España o de Marruecos. Y después porque yo creo que tenemos la tierra más maravillosa del mundo para venir una selección y montar el campamento base aquí. En Andalucía tenemos la mejor gastronomía, la mejor seguridad sanitaria, la mejor capacidad hotelera. Aquí recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos. La oferta cultural es impresionante, ya no solo para las selecciones, sino para todas las aficiones que vengan con la selección y que puedan establecer el campamento base aquí. Entonces, estamos haciendo un gran trabajo”, añadía Curtido.

El papel de La Cartuja

Además, Curtido habló sobre la sede de La Cartuja y la posibilidad de que el Benito Villamarín, una vez remodelado, se sume al recinto cartujano como estadio mundialista, por lo que Sevilla tendría dos sedes como ya ocurriera en 1982. “De momento en noviembre tenemos la visita de la FIFA para La Cartuja. De momento y oficialmente no se ha hablado nada del Benito Villamarín. Si se da la posibilidad de que sea, nosotros ojalá tengamos dos estadios, incluso tres, si se puede. Pero de momento, ahora mismo, la oficialidad está en La Cartuja”.

El presidente de la RFAF apuesta además por las obras en La Cartuja para que no haya ningún tipo de problema de cara a 2030. “Se van a acometer algunas obras allí en La Cartuja de mejora en los accesos y en el estadio para llegar al nivel que te pide o que te exige FIFA. Ojalá haga falta una sede más, esté el Benito Villamarín construido y tengamos un par de sedes aquí mundialistas en Andalucía”.