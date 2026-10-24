Joaquín Anduro 24 OCT 2026 - 20:28h.

El Gobierno marroquí aprueba un extenso paquete de beneficios fiscales

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La batalla diplomática por la final del Mundial 2030 sigue en marcha y Marruecos continúa apretando para que el choque decisivo se juegue en Casablanca aunque para ello tenga incluso que cambiar su ley. El Gobierno de Mohamed VI ha aprobado un extenso paquete de ventajas fiscales para la FIFA y otros organismos futbolísticos que participen en los preparativos con los que seguir presionando para 'vencer' a España.

El Proyecto de Ley de Presupuestos de Marruecos para 2027, aprobado el viernes por el Parlamento, incorpora un régimen fiscal específico para la organización del Mundial, con medidas relacionadas con importaciones y ventajas tributarias. El texto aprobado incluye, entre otras, exenciones del impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre el valor añadido (IVA).

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Los beneficiarios previstos son la FIFA y otras filiales de la organización, tengan o no sede en Marruecos, así como entidades coanfitrionas y organismos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). El Mundial de 2030 será organizado por España, Portugal y Marruecos. Además, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los partidos inaugurales de sus respectivas selecciones como homenaje al centenario de la primera Copa del Mundo, disputada en 1930 íntegramente en Montevideo.

El régimen especial también contempla exenciones en el impuesto sobre la renta para determinadas remuneraciones e indemnizaciones relacionadas con la competición para jugadores no residentes, personas desplazadas a Marruecos por el Mundial y voluntarios que colaboren en la preparación. Las medidas se aplicarán a partir del 1 de enero de 2027 y algunas se mantendrán hasta finales de 2032.

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No es la primera vez que un país anfitrión aprueba ventajas fiscales para la FIFA y otros actores involucrados en la organización de un Mundial. En su momento lo hicieron Sudáfrica, Brasil, Rusia y Qatar, entre otros. Esta medida, además, podría servir también de cara a una posible disputa del Mundial de Clubes 2029 en el país como también se ha rumoreado.