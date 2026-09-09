María Trigo 09 SEP 2026 - 14:57h.

El director de la carrera habló maravillas de la capital de Andalucía y José Luis Sanz dio cifras de lo que supone para la ciudad

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La ciudad de Sevilla vive este miércoles un día muy especial con el paso de La Vuelta ciclista a España. Con motivo de ello, la Asociación de la Prensa de Sevilla (APDS) reunió al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, con el director de la competición, Javier Guillén, que mostró su felicidad por ello.

"Estamos encantados. La Vuelta tiene muchísimo seguimiento. Estamos muy contenos de estar en Andalucía. Es la primera vez que está presente en las ocho provincias y se cumple el hito de que terminamos en Granada y no en Madrid. Nos llena de alegría. Igual que nos asociamos a Sevilla, una ciudad estéticamente maravillosa, una de las ciudades más bonitas de España y del Mundo, pues poder enseñar nuestro patrimonio es algo que a La Vuelta la sitúa como algo más que un evento deportivo", comentó Javier Guillén, que añadió lo siguiente:

"Queremos estar cerca de la gente. La colaboración del Ayuntamiento de Sevilla es extraordinaria. El alcalde es la primera persona que coge el lápiz y dice si hay que ir por allí o por aquí y eso redunda en la calidad de la carrera. Los dos entendemos bien lo que es La Vuelta y lo que la Vuelta le puede aportar a Sevilla y a Sevilla La Vuelta. Si vengo a Andalucía, tengo que llamar a Sevilla. No sólo miramos la competición, necesitamos cada noche hoteles de calidad, cerca de los centros urbanos y con capacidad para miles de personas. Sevilla está muy preparada y necesitamos a Sevilla. El compromiso de La Vuelta está y por qué no vamos a venir aquí".

Impacto económico de La Vuelta en Sevilla

Posteriormente, José Luis Sanz valoró la importacia que tiene para la ciudad: "Nos hemos gastado unos 250.000 euros en acoger un final de etapa de La Vuelta y hemos hecho el cálculo de lo que supone una media de 2.000 personas varias noches en Sevilla y es un impacto económico por encima de los dos millones de euros. Hay más de 200 medios de comunicación acreditados y eso sin contar la imagen de Sevilla que se va a ver por televisión. El impacto se calcula por encima de los dos millones de euros".