Ángel Cotán 06 NOV 2026 - 11:10h.

El entrenador portugués analiza al detalle uno de los partidos "más difíciles" de LALIGA

José Mourinho reflexiona sobre el homenaje ideal a Jesús de Miguel en España: "Si a él le gustaría"

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Mestalla se prepara para la última visita liguera del Real Madrid. El feudo che siempre ha sido uno de los desplazamientos más complicados para el conjunto blanco. Allí se han vivido noches épicas, golazos, remontadas, polémicas... y José Mourinho lo sabe. Este viernes, en el día previo al encuentro ante el Valencia CF, el técnico madridista lanza un aviso a los suyos por Javier Aguirre.

El preparador portugués compareció ante los medios de comunicación en sala de prensa y allí fue cuestionado por Mestalla. Mourinho reconoció que no se fija mucho en ese tipo de detalles, pero sí puso el foco en la dificultad del encuentro del próximo sábado.

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José Mourinho y un aviso a su Real Madrid por Javier Aguirre

Tras responder varias cuestiones sobre la actualidad de su equipo, Mourinho agradeció la primera pregunta recibida sobre el partido ante el Valencia. Un encuentro que cataloga como de los más "difíciles" de toda LALIGA EA Sports: "No soy mucho de echar de menos cosas y ahora me has recordado esos momentos buenos en Mestalla, pero yo más que Mestalla, miro Valencia como un club grande. Menos mal que me has dado la oportunidad de tocar lo más importante, el partido de mañana. Lo considero uno de los más difíciles de toda LALIGA".

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Fue entonces cuando el luso se centró en Javier Aguirre: "Un entrenador que es muy difícil, un hombre con mucha experiencia vivida que sabe perfectamente lo que quiere como filosofía para sus equipos y será un partido durísimo para nosotros. Sin pensar lo que hemos hecho hasta ahora, sin pensar en las siete victorias y pensando que será un partido muy difícil que para ganarlo tenemos que estar a tope".

Por último, José Mourinho mandó un aviso a navegantes por el veterano técnico mexicano: "No está preocupado si va a jugar maravillosamente bien o no tan bien. Está preocupado de ganar partidos sea como sea, para mí, el partido de mañana es muy difícil. Eso sí que me preocupa".