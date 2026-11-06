El duelo se jugará 105 veces en competiciones oficiales, es el 5% de todos los partidos como local que jugó el Valencia CF

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Pocos partidos hay tan clásicos y tan calientes en el fútbol español como un Valencia CF - Real Madrid. El de este sábado en Mestalla será (salvo que la Copa no lo impida) el 105º y último entre ambos. El 5% de los 2087 partidos que el Valencia CF ha jugado como local son ante los merengues

Los datos a grosso modo, indican que, en la historia, los locales son más favoritos. Ganaron en 45 ocasiones, perdieron en 26 y empataron en 33. Valencia CF y Madrid se han enfrentado en el estadio que este año cierra sus puertas dejando algunos goles históricos para el valencianismo como el de Tendillo, que salvó del descenso en 1983 o la remontada protagonizada por Fernando Gómez y Roberto en el 92. Más cercana en el tiempo está la primera gran revancha deportiva tras el fichaje de Pedja Mijatovic, se dio en las semifinales de la Copa del Rey de 1999 en Mestalla. El Valencia le infligió un histórico 6-0 al Real Madrid en un partido extremadamente caliente, donde Fernando Redondo fue expulsado muy pronto y la grada valencianista despidió al equipo blanco al grito humillante de "¡Vosotros sois San Marino!".

La historia reciente es merengue

La historia reciente, no obstante, es blanca... Merengue. El Valencia CF no gana al equipo blanco desde 2023 y, desde entonces, acumula un empate y dos derrotas consecutivas.

La última victoria de los valencianistas se produjo en la jornada 35 de la temporada 2022-23, el 21 de mayo de 2023, en un partido que se decidió gracias al gol de Diego López en el minuto 37 y en el que el madridista Vinícius, que acabó expulsado, denunció previamente insultos racistas por parte de algunos seguidores, siendo tres de ellos identificados y condenados a ocho meses de cárcel.

El siguiente partido se cerró con un empate (2-2) que acabó con polémica arbitral y Jude Bellingham expulsado al ver que su gol, que fue marcado justo en el momento en el que el árbitro señalaba el final del partido, no subía al marcador.

En la temporada 2024-25, en el estreno de Carlos Corberán en el banquillo local, los madridistas remontaron el tanto que Hugo Duro marcó en la primera parte en los minutos finales gracias a los goles de Luka Modric en el 85 y Jude Bellingham en el 96, mientras que en la última temporada el resultado fue de 0-2. Ese partido tuvo lugar en la jornada 23 de la pasada temporada, el 8 de febrero de 2026.

El Real Madrid solventó un partido gris con una jugada individual de Álvaro Carreras en el minuto 65 que redondeó Kylian Mbappé en el 91 para llevarse los tres puntos contra un rival que no probó a Thibaut Courtois y que desató la desesperación de Mestalla, que pidió la dimisión de Corberán.

Vinicius y algunas de las polémicas más sonadas

Pero si algo ha marcado este duelo ha sido la creciente tensión entre ambos conjuntos por decisiones polémicas arbitrales en ambos sentidos. En ElDesmarque recopilamos alguna de las polémicas más sonoras en esta historia:

Valencia 1-2 Real Madrid (temporada 1971-72): El lanzamiento de almohadillas suspende el partido en Mestalla

El Valencia estaba sufriendo un arbitraje tremendo, todas las decisiones iban en contra de los locales: las tarjetas eran para el Valencia, mientras que el Real Madrid no medía la fuerza y se mostró muy agresivo. La permisidad del árbitro hizo que tras el 1-2 blanco, comenzaran a llover almohadillas y se suspendió el partido. El público se hartó de los continuos fallos del trencilla.

La expulsión de Mario Alberto Kempes (Temporada 1978-79)

En un partido liguero de enorme tensión en Mestalla, el astro argentino y máximo ídolo del Valencia, Mario Alberto "El Matador" Kempes, fue expulsado de manera muy controvertida. Tras recibir constantes faltas no señaladas por parte de los defensores del Real Madrid, Kempes protestó airadamente al árbitro, lo que le costó la tarjeta roja directa. La indignación local fue total al considerar que el colegiado protegía sistemáticamente el juego brusco de los futbolistas merengues.

El regreso de Mijatović a Mestalla (1997)

El 9 de marzo de 1997 se produjo el partido que los aficionados del Valencia llevaban meses esperando: la primera vez que Pedja Mijatović pisaba Mestalla vestido de blanco. El club valencianista preparó un ambiente hostil sin precedentes. Se imprimieron miles de billetes falsos con la cara del delantero montenegrino y la palabra "pesetero", y el ruido cada vez que tocaba el balón era ensordecedor. En el campo, el partido fue una batalla de fricción constante donde el Valencia se llevó la victoria por 1-0 gracias a un gol de Ortega, celebrada por la grada como si fuera un título.

El "Piojo" López y el linchamiento a la defensa blanca (1998)

Durante los enfrentamientos de finales del siglo XX, los duelos en Mestalla eran batallas campales. El delantero valencianista Claudio "El Piojo" López se convirtió en la pesadilla del Madrid por su velocidad, provocando constantes jugadas polémicas, caídas en el área no señaladas y expulsiones de defensas madridistas (como Fernando Hierro o Roberto Carlos) que acusaban al argentino de simular y encender a la grada para presionar a los árbitros. Fernando Hierro acabó expulsado por roja directa tras una durísima e impotente entrada sobre el delantero argentino. Tras el partido, los jugadores del Real Madrid acusaron al "Piojo" de sobreactuar y simular faltas para buscar las tarjetas y encender deliberadamente a la grada.

Valencia 1-0 Real Madrid (Temporada 2001/2002): Persecución a Albelda por su marcaje a Zidane.

Zidane debutó en la Liga Española en Mestalla y seguro que el crack francés no recuerda con mucho cariño aquel día. David Albelda se convirtió en su sombra y no le dejó ni respirar al 5 madridista. El Valencia ganaría aquel partido con gol de Angulo. Desde entonces Albelda fue perseguido por los arbitrajes.

Valencia 0-0 Real Madrid (Temporada 05-06): El penalti de Ramos más claro de la historia

El 11 de marzo de 2006 se vio uno de los penaltis más claros de la historia. Sergio Ramos cogió el balón en la palma de su mano dentro de su área, se lo quedó ante el asombro de propios y extraños. El madridista explicó que "había oído un silbato", el árbitro de aquel encuentro, Mejuto González, comprensivo con él, se inventó una falta anterior de David Villa que no había existido ni la había señalado el colegiado previamente por no pitar pena máxima a favor del Valencia en un duelo que acabó sin goles.

Valencia 2-3 Real Madrid (Temporada 2011-2012):

Posible penalti de Higuain Uno de los encuentros más polémicos recientemente fue el que terminó de manera abrupta en una polémica jugada en la que el Valencia reclamó penalti de Higuaín por una supuesta mano, cuando el balón ya entraba en la portería de Casillas. El colegiado no lo vio como tal y el Real Madrid se haría con la victoria.

Valencia 2-1 Real Madrid. (Temporada 2014-15)

A pesar de que el Valencia CF ganó, un penalti riguroso puso al Real Madrid por delante obligando a la remontada épica del Valencia. Una falta inexistente de Orban en la zona izquierda de la defensa valencianista se convirtió en un centro que impactó de forma involuntaria entre el muslo y la mano de Negredo. Penalti, riguroso, de los que no se pitan... salvo a aquel Real Madrid. Cristiano Ronaldo transformaba el 0-1

El triplete de penaltis de Carlos Soler (2020)

En noviembre de 2020, el Valencia derrotó 4-1 al Real Madrid en una noche marcada por una inusual acumulación de castigos desde los once metros. El colegiado señaló tres penaltis en contra del Real Madrid, todos convertidos por Carlos Soler. La polémica se intensificó en el primero de ellos: Courtois detuvo el tiro original y Soler falló el rechace, pero el VAR ordenó repetir el lanzamiento por invasión de área de Yunus Musah y Lucas Vázquez. Además, el segundo gol valencianista subió al marcador tras una jugada muy revisada por una presunta falta previa a Marco Asensio.

El caso de racismo e insultos a Vinícius Jr. (2023)

El 21 de mayo de 2023, el encuentro quedó totalmente empañado por graves insultos racistas dirigidos a Vinícius Jr. desde una de las gradas de Mestalla. El partido estuvo detenido durante cerca de diez minutos mientras el futbolista brasileño señalaba directamente a los culpables. El clímax de la tensión llegó poco después cuando Vinícius acabó expulsado tras verse envuelto en un altercado con Hugo Duro (quien lo había sujetado del cuello previamente). Dicha expulsión fue posteriormente revocada por el Comité de Competición al constatar que las imágenes del VAR suministradas al árbitro de campo estaban incompletas.

El final decretado por Gil Manzano en el aire (2024)

La noche del 2 de marzo de 2024 se vivió uno de los desenlaces arbitrales más insólitos de LaLiga. Con el marcador empatado 2-2, en el último suspiro del descuento, Brahim Díaz metió un centro al área y Jude Bellingham remató de cabeza marcando el 2-3. Sin embargo, el colegiado Jesús Gil Manzano pitó el final del partido exactamente mientras el balón volaba por el aire. No subió al marcador.