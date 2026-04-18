David Torres 18 ABR 2026 - 11:11h.

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ValenciaPedja Mijatovic, exjugador del Valencia CF y del Real Madrid entre otros clubs, cuyo traspaso al conjunto merengue aún levanta ampollas en Valencia, ha sido nombrado este viernes como embajador de la Foguera Mercado Central de Alicante. El montenegrino ha aprovechado el acto para repasar la actualidad futbolística y, cómo no, referirse al club que lo trajo a España y lo hizo grande. Pedja llegó en el verano del 93, y llegó a ser uno de los mejores jugadores del Valencia en dicha década pero que tuvo una salida escandalosa del club. Cuando era el gran ídolo del momento, se marchó al Real Madrid abonando el importe de su cláusula de rescisión, lo que supuso una afrenta imperdonable para el valencianismo. Fue en el verano del 96. Con el paso del tiempo las heridas se han restañado, él se disculpó por su salida y ahora, en la madurez, sigue queriendo con locura al conjunto de Mestalla y a Valencia, dónde tuvo un hijo. Siempre que puede, además, expresa su preocupación por lo que ve.

El temor de Pedja Mijatovic con el Valencia CF

En ese sentido, tras el acto, Pedja aseguró que “el Valencia tiene una gran afición, pero les veo frustrados, enfadados y tristes. Eso hay que cambiarlo. Espero que dentro de poco veamos al Valencia de aquellos tiempos”, decía al diario As, dónde además, el delantero, repasaba y sintetizaba cómo se ve al club desde fuera en comparación con lo que él conoció.

“El Valencia CF lleva mucho tiempo sufriendo, una década. El Valencia era un club que siempre había estado arriba luchando por cosas importantes y dejando buena imagen. En estos últimos años, el Valencia se ha convertido en un equipo normal. Empieza la temporada sin transmitir ninguna ilusión y eso me preocupa”, zanjó el habilidoso delantero que enamoró a la grada che.