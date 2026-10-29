El Real Madrid recomprará a Jacobo Ramón por muy poco y prepara para él dos escenarios muy diferentes

Javi Rayo 29 OCT 2026 - 18:18h.

El ex del Real Madrid triunfa en el Como y volverá a LALIGA

Los árbitros hablarán por fin después de los partidos de LALIGA: Mr. Asubío explica los criterios

Compartir







Si hay una parcela del campo donde el Real Madrid ha experimentado una gran mejoría con respecto a la temporada pasada esa es la defensa. Pese a ello, la dirección deportiva y José Mourinho ya piensan en la forma de reforzar la zaga a corto plazo. Según informa Mateo Moretto, el conjunto blanco ya tiene entre sus planes recuperar a un exfutbolista el próximo verano. Hablamos del joven central Jacobo Ramón, que triunfa en el Como de Fábregas.

Jacobo Ramón, el elegido

Según la citada información, el Real Madrid ejecutará el próximo verano la opción de recompara que mantiene sobre Jacobo Ramón. Aunque la misma está cifrada en 9 millones de euros, el conjunto blanco pagará algo menos de esa cantidad. Una vez se ponga a las órdenes de José Mourinho -o del entrenador que esté- la dirección deportiva decidirá si lo mantiene en plantilla o lo vende si llega una gran oferta, siguiendo la misma tónica que otros canteranos como Nico Paz, compañero suyo en el Como, o Gonzalo García. Con Huijsen y Konaté como centrales titulares, el equipo merengue se encontrará el próximo verano ante un escenario que obliga a reforzar la defensa. Rüdiger abandonará el club, Militao podría hacerlo también puesto que acaba contrato en junio de 2028 y Raúl Asencio ni si quiera cuenta para el técnico portugués. Lo que obliga a fichar, al menos, un central más.

Desde su salida del Real Madrid, Jacobo Ramón se ha convertido en un indiscutible en la defensa de Fábregas. Además de ofrecer solidez en defensa, el central ha demostrado que también tiene gol. Todo un central de garantías con sólo 21 años y con un precio de recompra -9 millones de euros- muy por debajo de su actual valor de mercado, que alcanza los 45 millones de euros.