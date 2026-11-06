Así será el homenaje especial del Valencia CF y del Real Madrid a Jesús De Miguel en Mestalla

David Torres Valencia, 06 NOV 2026 - 11:40h.

Bandera a media asta, camiseta conmemorativa y minuto de silencio

Comunicado oficial de LaLiga sobre los partidos aplazados y un doble homenaje a Jesús de Miguel

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El Valencia CF y el Real Madrid dejarán a un lado su rivalidad deportiva este sábado en Mestalla para rendir homenaje a Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife fallecido en el encuentro ante el FC Andorra, después de una entrada del portero Jesús Owono. El fútbol español se ha unido para recordar al futbolista y el estadio valencianista no será una excepción. Mourinho ha dado hoy el primer paso.

El club ha anunciado diferentes acciones para honrar su memoria durante el encuentro de este sábado 7 de noviembre, a las 21:00 horas. La más simbólica será que la bandera del CD Tenerife ondeará a media asta en Mestalla desde mañana hasta el final de la presente jornada de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION, como muestra de respeto y condolencia hacia la entidad canaria.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) había solicitado la suspensión de la jornada tras conocerse el fallecimiento del jugador. Finalmente, la RFEF, LALIGA y Liga F acordaron que la mejor manera de homenajearlo era que el fútbol continuase, pero con un reconocimiento unánime en todos los estadios bajo el lema "Siempre en nuestro recuerdo".

Camisetas especiales, minuto de silencio y partido parado en el 9

El homenaje en Mestalla comenzará antes del encuentro. Los futbolistas titulares del Valencia CF y del Real Madrid saltarán al terreno de juego de forma intercalada y lucirán camisetas especiales con el dorsal 9 y el lema "Siempre en nuestro recuerdo". También portarán un ramo de flores como ofrenda en memoria de Jesús de Miguel.

A continuación, se guardará un minuto de silencio. Durante ese momento, los videomarcadores mostrarán la imagen del futbolista fallecido y Mestalla tendrá la oportunidad de trasladar su cariño y respeto a sus familiares, compañeros y al CD Tenerife.

El recuerdo continuará con el partido en marcha. En la primera interrupción a partir del minuto 9, el árbitro detendrá el juego en referencia al dorsal que lucía Jesús de Miguel. Los videomarcadores proyectarán un vídeo homenaje y los futbolistas de ambos equipos dedicarán un aplauso desde sus respectivas posiciones.

Estas acciones se extenderán al resto de competiciones nacionales organizadas por la RFEF y Liga F durante la jornada.

El Valencia CF y el Real Madrid han querido trasladar públicamente su más sentido pésame a los familiares, amigos y compañeros de Jesús de Miguel, así como a todo el CD Tenerife. Mestalla se sumará así a un homenaje que dejará a un lado cualquier rivalidad para recordar a un futbolista que estará presente en todos los campos de España.