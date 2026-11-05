David Torres Valencia, 05 NOV 2026 - 13:33h.

Compartieron vestuario en Vitoria tres temporadas

Comunicado oficial de Jesús Owono: "Los días más difíciles de mi vida"

Compartir







Luis Rioja afronta una semana especial antes de recibir al Real Madrid en Mestalla. El Valencia CF necesita confirmar ante uno de los grandes de LaLiga las buenas sensaciones que dejó su victoria en Elche y empezar a mirar hacia arriba después de un inicio de temporada complicado. El extremo andaluz repasa la actualidad del equipo, las claves de un partido siempre especial y también el dolor por la muerte de Jesús de Miguel, una noticia que ha golpeado al fútbol español. En lo personal, Rioja habla de su momento, de su importancia en el equipo y de los problemas que arrastra en el talón, una molestia que condiciona su día a día y que no le impide seguir trabajando para ayudar al Valencia.

Compañero de Owono en Vitoria

Una conversación sobre fútbol, vestuario, sentimientos y el reto de volver a ilusionar a Mestalla que, obviamente tuvo en el fallecimiento de Jesús su punto álgido. Y es que, Rioja compartió vestuario con Owono y también se acuerda de él. “Lo importante, ahora, es la familia de Jesús, su entorno, el Club y todo lo que rodea a esta tragedia y mandarle todo el ánimo y apoyo, que por supuesto, que todos los partidos serán en homenaje a él y su buen hacer como deportista. Sabemos que el fútbol está para disfrutar, pero tienes estos momentos trágicos que no queremos vivir nunca. El mejor tributo que se le puede hacer es dedicarle toda esta jornada".

Rioja, además, se acuerda del meta que causó involuntariamente la muerte de Jesús. Compartieron vestuario en Vitoria. "Al final cuando entramos a un campo de fútbol nos vestimos de corto, pues todo el mundo lo hace para disfrutar y creo que o bueno, es muy buen chico y creo que también está pasando un momento ahora muy, muy muy muy complicado. Al final a nivel psicológico, a nivel mental va a necesitar ayuda y desde aquí van a darle también ánimo y fuerza porque sé que será el primero en en estar arrepentido y estar dolido por por estar por esta traído y aquí le quiero mandar".

Luis Rioja: "Mi lesión en la grasa plantar ha sido muy fastidiada"

Además ha comentado las siguientes cuestiones

Partido ante el Real Madrid CF

“Estamos con muchas ganas y la victoria te hace creer y coger el aire que necesitábamos. Va a ser un partido exigente y vamos con la mayor ilusión y con muchas ganas, aquí en Mestalla nos tenemos que hacer fuertes. Cualquier partido en Mestalla que se consiga la victoria tiene que ser especial y con un rival de esta envergadura, más aún. Tenemos que sacar los tres puntos por la afición y por despedir un partido de esta magnitud en Mestalla. Nos tenemos que hacer fuertes y la afición nos está ayudando mucho, pero no estamos consiguiendo devolver ese cariño y apoyo con victorias. No hay mejor sensación que la de ganar. Teneos que hacer un partido bueno, serio, sólido y estar muy concentrados”.

Triunfo ante el Elche CF

“Es una victoria especial. Cuando ganamos en Vitoria, luego tuvimos dos o tres jornadas buenas y eso demuestra que cuando ganas, el equipo se crece y tenemos que aferrarnos a ello”

Portería a cero

“Somos conscientes de que eso te asegura puntos y luego arriba las vamos a tener. En los cuatro partidos que llevamos con Aguirre llevamos cuatro goles. Defensivamente, cada vez, nos sentimos más fuertes y cogiendo las ideas del entrenador. Tenemos que ir todos a una”.

"He estado mucho tiempo sin plantar el pie, con una prótesis de goma para el impacto, que prácticamente, no me entraba la bota, he intentado infiltrarme…"

Nivel físico-grasa plantar

“Ha sido muy fastidiada. No por la lesión sino en lo mental porque no tiene plazos, depende del dolor y molestias. Poco a poco, hemos conseguido encaminar la recuperación y el tratamiento y, por ahora, no me está dando problemas. El no ir a un partido no te garantizaba ir al siguiente. He estado mucho tiempo sin plantar el pie, con una prótesis de goma para el impacto, que prácticamente, no me entraba la bota, he intentado infiltrarme… pero son cosas que se hacen por la necesidad del equipo en ese momento. El Club tiene grandes profesionales y me han ayudado a estar pronto de nuevo. Aún sigo jugando con la bota cortada, con un tacos menos y dos lijados para que no tenga impacto”.