Marc Cucurella se apunta a La Velada de Ibai Llanos y se cita con Álex Baena: "Le reviento"

Javi Rayo 27 OCT 2026 - 18:44h.

Ibai preguntó a los asistentes a la gala del Balón de Oro con quién tendrían un combate de boxeo

El tío de Lamine Yamal, indignado con el Balón de Oro: "Viene uno que sólo marca goles y se lo regalas"

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Ibai Llanos estuvo presente en la Gala del Balón de Oro 2026 donde Harry Kane se alzó con el ansiado galardón. El streamer tuvo la oportunidad de preguntarle a Mbappé, Cucurella, Unai Simón y compañía a qué contrincante eligirían si se tuvieran que pegar en La Velada. El lateral del Real Madrid no dudó en su elección: Álex Baena.

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