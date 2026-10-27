Competicion:
Marc Cucurella se apunta a La Velada de Ibai Llanos y se cita con Álex Baena: "Le reviento"
Ibai preguntó a los asistentes a la gala del Balón de Oro con quién tendrían un combate de boxeo
El tío de Lamine Yamal, indignado con el Balón de Oro: "Viene uno que sólo marca goles y se lo regalas"
Ibai Llanos estuvo presente en la Gala del Balón de Oro 2026 donde Harry Kane se alzó con el ansiado galardón. El streamer tuvo la oportunidad de preguntarle a Mbappé, Cucurella, Unai Simón y compañía a qué contrincante eligirían si se tuvieran que pegar en La Velada. El lateral del Real Madrid no dudó en su elección: Álex Baena.
Puedes ver el vídeo completo reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.