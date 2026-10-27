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El tío de Lamine Yamal, indignado con el Balón de Oro: "Viene uno que sólo marca goles y se lo regalas"

El tío de Lamine Yamal, indignado con el Balón de Oro
El tío de Lamine Yamal, indignado con el Balón de Oro. ElDesmarque
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El tío de Lamine Yamal está indignado con el Balón de Oro. Y no sólo con la organización, sino con el hecho de que lo haya ganado Harry Kane pese a los grandes triunfos individuales y colectivos de su sobrino. Unas horas después de la gala celebrada en Londres, Abdoul ha atendido a ElDesmarque desde su negocio de Rocafonda, en Mataró, donde ha confesado su enfado con el galardón.

"El Balón de Oro siempre va al mejor jugador del mundo, no es el goleador del mundo. Viene uno que sólo ha marcado goles y le regalas el Balón de Oro y me parece que no es justo. Ese trofeo me parece que mejor que lo quiten y ya está", ha expresado Abdoul ante las cámaras de ElDesmarque, visiblemente enfadado.

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Los mensajes de Rocafonda a Lamine Yamal

En el barrio admiten que hay decepción por no ver a Lamine levantar el trofeo, pero también le mandan un mensaje de fe de cara a las próximas temporadas.

"Es un gran jugador, lo ganará el año que viene", "un día u otro lo ganará" o "paciencia, que siga haciendo lo que está haciendo" son algunas de las frases que se han escuchado este martes por la mañana en las calles del barrio de Mataró donde creció la estrella del Barça.

Otros vecinos y aficionados, además, le mandan un mensaje de cautela: "Que siga creciendo, tiene que crecer como futbolista y como persona".

Lamine Yamal recoge el trofeo Kopa
Lamine Yamal recoge el trofeo Kopa. Redes Sociales
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