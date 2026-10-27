María Trigo 27 OCT 2026 - 10:27h.

La pareja se fue al hotel tras la ceremonia y allí comieron y se marcaron un baile para TikTok

El tío de Lamine Yamal, suspicaz con el Balón de Oro a Harry Kane: "Algo pasa ahí"

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Lamine Yamal no ganó su primer Balón de Oro. Sí que repitió por tercer año consecutivo como ganador del Trofeo Kopa al mejor futbolista joven del mundo. A pesar de que, según el mismo manifestó, creía que merecía el premio mayor de la Gala, este se lo llevó Harry Kane. El futbolista del FC Barcelona, que estuvo acompañado por su familia y sus amigos, acudió al evento con su novia, Inés García. No se separó de ella en ningún momento y el cierre de la noche, quizás más triste de lo que el de Mataró y los suyos esperaban, fue muy íntimo y curioso, según desveló la propia Inés García.

Lamine Yamal ha demostrado que le gusta la comida rápida y no de cualquier sitio, sino que le gusta la comida del McDonald’s (ya hizo un anuncio con ellos). Además, hace ya unos meses cuando se coronó con el Premios Laureus 2026 se hizo viral una imagen suya en el avión tomando su correspondiente menú. Ahora ha vuelto a pasar lo mismo. Como decimos fue su novia Inés la que publicó la imagen de todo lo que habían comprado. Como se puede ver, hay alitas de pollo, nuggets, hamburguesas, patatas fritas y varios tipos de salsa.

El mensaje de Inés a Lamine Yamal

En otra stories de Instagram, Inés García también le dedicó unas breves pero importantes palabras a su chico. Lo hizo en inglés y acompañado de dos fotos cariñosas. "The one & only. This has only just begun" ( único e indiscutible. Esto apenas acaba de empezar).

Por ahora, Lamine Yamal no ha subido ninguna stories ni publicación a Instagram.

Pero sí hubo baile en TikTok

Comer no fue lo único que la pareja viralizó en las redes sociales, pues también protagonizaron un pequeño baile que subieron a TikTok.