Joaquín Anduro 08 NOV 2026 - 22:56h.

Así jugaron los hombres de Hansi Flick

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El FC Barcelona se llevó el triunfo ante el Atlético de Madrid por 1-2 en el Metropolitano para asegurar el liderato y abrir brecha con el equipo rojiblanco en esa posición. Tras el correspondiente recuerdo a Jesús de Miguel, Giuliano Simeone aprovechó las dudas en la zaga culé en el arranque para hacer el primero y Pedri lideró una remontada en la que Fermín López volvió a anotar un doblete.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto culé en la jornada 12 de LALIGA EA Sports.

Joan García [7]: Dejó varias paradas cuando el Atlético de Madrid más apretaba junto a dos acciones que demuestran su carácter bajo palos al salir con todo para cerrar a Julián Álvarez y Álex Baena.

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Brian Fariñas [5]: Esta vez sí le pesó el hecho de tener que recolocarse como lateral derecho y dejó algunas dudas en controles y pases en teoría fáciles. Fue sustituido al descanso pagando los platos rotos de una mala primera mitad en líneas generales.

Pau Cubarsí [8]: No logró despejar una pelota que casi acaba en un gol tempranero de Julián Álvarez pero, a partir de ahí, fue el más seguro de una zona defensiva que dejó dudas en el Metropolitano liderando la remontada azulgrana desde atrás.

Gerard Martín [6]: Perdió a Giuliano Simeone en la jugada del gol aunque terminó cerrando bien la zaga gracias también a que Julián Álvarez no aprovechó sus dos carreras al espacio.

Joao Cancelo [3]: El 1-0 del Atlético de Madrid llegó por un gran hueco que dejó en la banda izquierda y tampoco recuperó a la hora de correr hacia atrás. En cada partido de esta trascendencia se le acaban viendo las costuras y más cuando no aporta en ataque.

Marc Bernal [5]: Tuvo problemas durante la primera mitad a la hora de tapar el juego del Atlético de Madrid por su zona y sin ofrecer soluciones a sus compañeros. Mejoró tras la reanudación junto a todo su equipo y conectó mejor en ataque.

Pedri González [9]: Arrancó con un disparo al larguero con un zurdazo en una conducción que fue el preludio de un encuentro en el que el canario se lució con la pelota en los pies llevando siempre el balón a sus compañeros de la zona de ataque sin que los jugadores locales pudieran frenarle.

Fermín López [9]: Estaba teniendo más protagonismo presionando fuerte que cerca del área pero esto cambió al cazar una pelota suelta tras una conducción de Pedri para hacer el 1-1. A partir de ahí se creció con mucha más presencia, sobre todo tras la segunda, en la que anotó su doblete en un gran envío de Lamine Yamal.

Lamine Yamal [8]: Volvió loco a Grimaldo durante varios tramos del partido, sobre todo en el arranque y, a pesar de que no fue su partido más brillante y se desesperó por momentos, volvió a ser decisivo sacándose de la chistera la asistencia a Fermín en el 1-2 del Barça.

Raphinha [5]: En ataque no pudo brillar al estar muy controlado por los centrales del Atlético y sin balones de sus compañeros pero sí fue clave su labor en la presión, sobre todo en la segunda parte, para cambiarle la cara al partido.

Anthony Gordon [4]: Muy poco del futbolista inglés, poco participativo desde la banda izquierda muy lejos de por donde circulaba la pelota. Se durmió en la única peligrosa que cazó en el área y Lamine no cazó su envío al corazón del área en su mejor acción.

Sustituciones de Hansi Flick en el Atlético-Barcelona

Frenkie de Jong [8]: Le tocó entrar en esta ocasión como lateral derecho y también ahí rayó a un gran nivel, tal y como ha hecho en los otros encuentros tras su lesión. Muy seguro tanto en esa posición como después en el centro del campo, siendo clave para culminar la remontada.

Andreas Christensen [7]: Hansi Flick mandó salir al central danés cuando vio que Sorloth iba a entrar al terreno de juego y mantuvo a raya al potente delantero noruego.

Eric García [6]: Buenos minutos jugando como lateral derecho durante el tramo final del encuentro para terminar de cerrar la victoria del Barcelona.

Gavi [6]: Ayudó a mantener la ventaja en el marcador con la presión y las ayudas a la hora de elaborar juego dejando su habitual despliegue.

Karim Adeyemi [-]: El alemán salió en el tramo final sin tiempo casi para destacar.