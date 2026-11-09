Pablo Sánchez 09 NOV 2026 - 10:39h.

¿Raúl como director deportivo? El madridismo opina tras el anuncio de Enrique Riquelme

El club considera que la marcha del equipo no es la idónea

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El Real Oviedo arrancó la semana con un importante cambio en su organigrama. El club ha decidido destituir a Julián Calero como técnico ante el descontento generalizado por la marcha del equipo pese a la reciente victoria frente al Cádiz. El club ya busca sustituto y Raúl González Blanco parece ser el elegido para ocupar el banquillo carbayón.

Julián Calero dice adiós al banquillo del Real Oviedo. La noticia ha sorprendido al entorno carbayón, más aún teniendo en cuenta la importante victoria del equipo frente al Cádiz esta jornada. Sin embargo, desde las oficinas del Carlos Tartiere consideran que la marcha no es la ideal para un equipo confeccionado para ascender.

Ahora, la entidad trabaja en la búsqueda de un sustituto y todos los focos apuntan a Raúl González Blanco. Diferentes medios dan por cerrada su llegada a la entidad azul en las próximas horas en la que será la primera experiencia del exjugador del Real Madrid en LALIGA HYPERMOTION.

El comunicado del Real Oviedo

Este ha sido el comunicado emitido por el Real Oviedo para anunciar la destitución de Julián Calero:

El Real Oviedo ha tomado la decisión de resolver el contrato de Julián Calero como entrenador del primer equipo. El técnico oviedista, con contrato hasta el 30 de junio 2027, deja desde este momento de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado. De igual manera, el cuerpo técnico que lo acompaña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona.

El Real Oviedo quiere agradecer a Julián Calero y a su cuerpo técnico su entrega, profesionalidad y trabajo durante su etapa en el club, deseándoles toda la suerte en su futuro profesional.