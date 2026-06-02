Jorge Morán 02 JUN 2026 - 12:04h.

Podría volver al Real Madrid como director deportivo

Enrique Riquelme anuncia a Raúl González Blanco como su director deportivo del Real Madrid

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El duelo dialecto entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme ya ha comenzado. Cada vez queda menos para las elecciones a la presidencia del Real Madrid y ambos candidatos tienen varios nombres decididos, no sólo para el banquillo o para el terreno de juego, también en los despachos. Uno de ellos es Raúl González Blanco, quién sonó como entrenador pero podría regresar en otro puesto.

Una noticia que presentó el propio Enrique Riquelme, apuntando el nuevo papel que tendría Raúl en la Casa Blanca. "Necesitamos volver a esos valores, a ese madridismo, a ese ADN. Una leyenda acompañado de grandes profesionales, alguien que ha jugado 16 temporadas, más de 740 partidos, más de 300 goles, internacional más de 100 veces. No hay nadie que conozca mejor la casa blanca. Es la persona que hemos decidido que sea el director deportivo. Es la persona correcta", apuntó.

El día que Raúl González habló de su vuelta al Real Madrid

Aunque en muchas ocasiones ha sonado para ser el próximo entrenador del Real Madrid, Raúl dejó el equipo blanco este verano. Una leyenda que salía del club sin posibilidades, pero que tenía claro que algún día regresaría. "Es mi casa y sé que volveré otra vez cuando toque en otro momento", dijo el técnico español.

Y aunque su papel con el Castilla fue bastante positivo, Raúl se quedó sin equipo y acumula ya varios meses sin trabajar. Algo que puede cambiar en caso de que Enrique Riquelme salga elegido como presidente, regresando al Real Madrid pero con un papel muy distinto.

Una entrevista con Alba Lago que rescatamos en ElDesmarque y en la que también habló de la opción de la Selección Española. "Me gustaría. Al final el fútbol es mi pasión. Soy entrenador y a veces se pueden dar esas circunstancias. Ahora mismo a corto plazo no lo veo, pero a medio y largo plazo... es una posibilidad", aseguró.