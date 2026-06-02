Fran Fuentes 02 JUN 2026 - 00:28h.

El candidato a la presidencia pide un debate abierto con Florentino Pérez

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Enrique Riquelme ha comparecido en El Larguero, de la Cadena SER, con Manu Carreño. El candidato a la presidencia del Real Madrid ha dejado varios titulares en su enfrentamiento directo con Florentino Pérez, como postular a Raúl González como su director deportivo si al final gana las elecciones. Del mismo modo, preguntado por la posibilidad de privatizar el club, que actualmente es de sus socios, al aspirante no le termina de quedar claro el modelo que se implantaría al pasar a este nuevo modelo. Tanto es así que se acuerda de la compleja situación del Valencia CF tras la compra de Peter Lim, y el quebradero de cabeza que la presencia (o ausencia) del empresario de Singapur ha causado en el conjunto valencianista.

En este sentido, Enrique Riquelme tiene claro que, aunque existen modelos como el del Bayern de Múnich, cuya propiedad mayoritaria pertenece a la entidad y sus socios, existen otros equipos con un dueño unipersonal en mala situación: "También está el modelo del Valencia, que se privatiza, está en manos de alguien...", deja caer. Y es que no es un secreto que Peter Lim ha causado muchos sinsabores a la afición valencianista por su escasa inversión en el proyecto.

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El cara a cara que pide Enrique Riquelme: "Que podamos debatir su modelo de club"

En este sentido, tiene claro que dar el paso de que una parte de la entidad sea propiedad de empresas o fondos extranjeros solo perjudica al propio club y pide un cara a cara con Florentino: "Para privatizar el Real Madrid, y vender sea un 1% o el 99% y cambiar el modelo societario, hay que montar una asamblea y después un referéndum. ¿Por qué no lo puede explicar el señor Florentino Pérez? ¿O debatirlo en un debate abierto? Que podamos debatir su modelo de club, antes de las elecciones. ¿Que lo quiere después? Bien", reflexiona.

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Es por eso que, en este sentido, no quiere que entre capital externo al club blanco: "Para ese cambio, básicamente, si el socio no ha tenido, durante los últimos años, ni voz ni literalmente voto... se hablaba de democracia, que esto es para los socios. Pero si ya es de los socios. Esto es igual que si yo tengo una casa, 'vendo una parte de la casa para que sea tuya'. ¡Pero si ya es mía! 'No, es para que sepas lo que vale'. Bueno, ¿y por qué no vende usted la suya? El Real Madrid ya es de sus socios. ¿Por qué tenemos que privatizar algo que ya es nuestro? Ya es de los socios, ¿por qué hay que venderlo a un fondo internacional? Que además no pide nada. Pone 1.000, o 2.000 millones de euros, pero no pide nada. ¿Por qué hay que hacerlo?", reflexiona,

De este modo, Enrique Riquelme deja clara, una vez más, su postura totalmente opuesta a dejar que un porcentaje, por mínimo que sea, del Real Madrid pase a ser propiedad de alguien que no sean sus socios.