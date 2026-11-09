Pablo Sánchez 09 NOV 2026 - 12:21h.

La lista de España para la Nations League ante Chequia e Inglaterra: sorpresas, novedades y ausencias

Terminó tocado el partido frente al Atlético

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La semana internacional arranca con los diferentes futbolistas en rumbo a las concentraciones con sus respectivas selecciones. En el caso de España hay dos futbolistas que retrasarán su incorporación. Se trata de Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal. El jugador de la Real se recupera de un proceso gripal y llegará en unos días, mientras que el del Barcelona terminó con molestias el duelo frente al Atlético de Madrid.

Lamine se sometió este lunes a unas pruebas médicas y entre todos han tomado la determinación de que se incorpore más tarde a la concentración con la selección. Tal y como indica el parte médico, unas molestias en una de sus rodillas invitan a ser precavidos.

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El comunicado de España

Este ha sido el comunicado emitido por la selección española para informar de que Lamine Yamal se incorporará más tarde al trabajo de Luis de la Fuente:

Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal retrasan su incorporación a la concentración de la Selección. El futbolista del FC Barcelona refirió molestias en su rodilla derecha tras el partidoj de anoche y después de haber sido sometido a pruebas se ha decidido que permanezca en Barcelona para seguir con su proceso de recuperación.

Por su parte, el jugador de la Real Sociedad está en la fase final de un proceso gripal y terminará de recuperarse en San Sebastián. Ambos jugadores se incorporarán en los próximos días a la concentración para estar disponibles para enfrentarse a Inglaterra en el Estadio Metropolitano.

Los servicios médicos de la RFEF están en permanente contacto con los doctores de ambos clubes para seguir día a día la evolución de los dos internacionales.