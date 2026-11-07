Joaquín Anduro 07 NOV 2026 - 23:48h.

Mou vuelve a quejarse de la acumulación de partidos en la última semana

El uno por uno y notas del Real Madrid en Mestalla: Arda Güler saca la chistera a pasear

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El Real Madrid se marcha al parón de selecciones tras ocho victorias consecutivas después de la goleada por 0-3 al Valencia en Mestalla en un partido que pone fin a seis días intensos de los que se ha quejado mucho José Mourinho y lo ha vuelto a repetir este sábado. En sala de prensa, el portugués ha lamentado la "fatiga física" de sus futbolistas y ha avisado a los distintos seleccionadores de que no están aún "para trabajar".

José Mourinho, tras el Valencia-Real Madrid

Semana dura con nueve de nueve y mensaje a LALIGA: "En el mensaje a LALIGA de Tebas tengo que ser humilde porque ellos tienen el poder y pedir para que no nos hagan lo mismo porque es, no quiero decir sobrehumano porque es posible hacerlo, pero es difícil de hacerlo. Si quieren hacer esa broma que se la hagan a otros y que nos dejen a nosotros después de este maratón de viajes y partidos de domingo a sábado, que ha sido demasiado. Te digo ahora que me preocupa porque si ellos ahora se quedan conmigo y con mi staff, nosotros tendríamos una atención muy especial a la hora de recuperar a esa gente. Pero ellos se van a la selección y en la selección me pudo imaginar que sus entrenadores quieren trabajar y esta gente ahora no puede trabajar. Esta gente ahora necesita descansar para después entonces trabajar con su selección más adelante, el jueves o viernes o por ahí, pero esta gente necesita mucha atención en su proceso de recuperación".

Mejor porcentaje de victorias entre los entrenadores de más de 100 partidos: "Me dice que tenemos que ganar el próximo porque en esta vida de los números bonitos y de los que tienen algún significado, la gente se olvida y no nos alimentamos de números del pasado, nos alimentamos del presente y hay que ganar el próximo. No tenía ni idea y, obviamente, es un orgullo porque LALIGA ha tenido a lo largo de la historia tantísimos entrenadores top. Estar ahí con esos números ese un orgullo pero, como te digo, el próximo partido es lo más importante".

Equipo comprometido: "Son ellos. El crédito es para ellos, los jugadores. Yo no consigo identificar nada en mi trabajo que sea la clave para que lo hagan. Yo hago mi trabajo normal y ellos están respondiendo individualmente y como equipo de un modo espectacular. Existe una gran evolución pero creo que también el hecho de que hoy también hemos tenido tanta posesión y poco trabajo defensivo ayuda pero también hay que decir que en el momento de perder el balón hemos tenido siempre una gran reacción. En relación a lo que dices hay una Imagen delante de mi banquillo en el segundo tiempo donde hemos perdido el balón y Arda está fuera de posición y Kylian hace un sprint para llegar y cierra el bloque en banda derecha. Creo que este es un buen ejemplo pero es solo un ejemplo y ellos están muy solidarios y unidos. Como decía en Real Madrid TV, desde mi experiencia, este equipo huele bien".

Preocupación por el parón de selecciones y mensaje a los seleccionadores: "Yo no voy a hablar porque no sé si un día voy a ser seleccionador, no lo sé, pero tengo la sensación de que si un día lo hago voy a ser muy pesado con los clubes. Voy a pensar en mí o en mi equipo, es la sensación y por eso no tengo cara de llamar a nadie mismo que sea mi amigo Carlo. Pero si miras con Carlo, el que va es Vinicius, que tiene que jugar, y es Endrick que si Carlo lo hace jugar yo lo agradezco. No es por el lado de Carlo que me preocupa la situación pero también ellos no tienen el placer en que un jugador se lesione por acumulación. Ellos también deben a los jugadores esta profesionalidad a la hora de recuperarlos. A ver si tenemos suerte".

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Molestia del parón en el mejor momento del equipo: "Es lo que decía, mi única preocupación es la acumulación. Ellos están en fatiga extrema, tienen que estar con su selección el lunes, y el lunes, martes y y miércoles ellos están todavía 'limpiando' esta fatiga muscular que tienen. No digo fatiga mental porque, quien gana, no tiene fatiga mental, pero fatiga física sí. Pero respeto por los seleccionadores".

Mayor alegría de este tramo de ocho victorias consecutivas: "Lo que me alegra es exactamente, y uso la palabra que has utilizado, el caos porque hemos perdido ese partido. Nunca hemos tenido caos, hemos estado siempre tranquilos, hemos entendido por qué motivo hemos perdido ese partido, hemos entendido por dónde podíamos mejorar y hemos sido siempre muy tranquilos. Yo lucharé siempre para que en los momentos buenos la gente esté equilibrada. Yo les digo siempre que ganar partidos en un equipo como el Real Madrid no puedes entrar en locura de alegría. Ganar partidos en el Real Madrid tiene que ser la normalidad. Yo veo un vestuario feliz, con música horrible y alta pero con gente tranquila porque el mensaje es de normalidad a la hora de ganar partidos Cuando perdemos, entramos en vuestro caos que después se puede propagar al caos del entorno madridista, de sus aficionados. Pero aquí dentro nosotros estamos tranquilos".

Partido de NFL en el Bernabéu: "Mañana voy a la NFL si de 40 grados paso a 39, que estoy muerto. Estoy cansado, tengo fiebre, estoy muerto. Pero, si recupero, voy".