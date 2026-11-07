Joaquín Anduro 07 NOV 2026 - 22:58h.

Así jugaron los hombres de José Mourinho

Marcelo no aguanta a Pablo Maffeo y le lanza un mensaje en redes sociales: "El Masfeo"

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El Real Madrid se llevó el triunfo con claridad en su visita al Valencia con un 0-3 en Mestalla en un partido caliente que arrancó con los emotivos homenajes a Jesús de Miguel. Fede Valverde y Arda Güler pusieron ya en ventaja a los de José Mourinho en la primera mitad y Kylian Mbappé sentenció en la segunda tras regalo del turco, que fue el mejor.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto merengue en la jornada 12 de LALIGA EA Sports.

Thibaut Courtois [8]: Con el partido aún 0-0, salvó al Real Madrid con un paradón ante el tiro de Mayol a la escuadra que, a pesar de su dificultad, no sorprende ya al hablar del meta belga.

Fede Valverde [9]: Al igual que en Atenas el pasado miércoles, el uruguayo también fue capaz de encontrar la portería con un trallazo desde la frontal, en este caso para abrir la lata. En defensa también sigue destacando para bien.

Ibrahima Konaté [7]: Se emparejó con Danjuma y el neerlandés pasó por el partido sin incidir nada en gran parte gracias a la seguridad que ofreció el francés en los duelos.

Dean Huijsen [7]: Supo sujetar a Sadiq Umar y a la imprevisibilidad del delantero nigeriano sin perder por ello su importancia a la hora de sacar la pelota con tranquilidad desde atrás.

Marc Cucurella [8]: Se las tuvo tiesas con los futbolistas del Valencia pero el catalán no es precisamente alguien que esquive este tipo de duelos, ni siquiera con un jugador como Maffeo. Muy insistente en ataque en ese entendimiento que ya tiene con Diomande.

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Aurélien Tchouaméni [7]: Arrancó muy bien, asentado en Mestalla, pero tuvo un grave error que Courtois evitó que se convirtiera en gol de Mayol. Mejoró de nuevo y se adueñó del centro del campo sin ahuyentar las disputas.

Bernardo Silva [7]: Lo pasó mal cuando el Valencia mordía muy arriba pero, cuando el cansancio comenzaba a aflorar en el equipo 'che', ayudó a que el partido fuera de completo dominio del Real Madrid.

Arda Güler [9]: Una nueva exhibición del futbolista turco con el balón en los pies llevando el partido a donde el Valencia no tuvo opciones. Siempre lanzando a sus compañeros al espacio y sumó un nuevo tanto al cazar un balón muerto para hacer el segundo de la noche en Mestalla. La guinda fue el balón que le robó a Pepelu antes de asistir a Mbappé en el 0-3.

Jude Bellingham [8]: Activado desde el inicio, también se crece en partidos como el de Mestalla con una gran cantidad de duelos y balones divididos en los que saca a replegar su físico y capacidad de mantener la pelota en los pies.

Yan Diomande [7]: Último partido liguero antes del regreso de Vinicius y nueva actuación destacada del marfileño que, a pesar de que esta vez no influyó en el resultado con gol ni asistencia, no dejó de generar peligro pese a lo cerca que tuvo a los rivales. En la segunda mitad cayó un poco.

Kylian Mbappé [9]: Mucha movilidad por todo el frente de ataque buscando su gol aunque, en esta ocasión, conectando mejor con sus compañeros. Provocó la falta que acabó en el 0-1 de Valverde y la roja de Gayà y pudo sumarse al marcador en un gran movimiento tras el regalo de Arda Güler.

Sustituciones de José Mourinho en el Valencia-Real Madrid

Eduardo Camavinga [7]: A pesar de entrar ya con clara ventaja en el marcador, no se confió a la hora de pelear cualquier balón.

Brahim Díaz [5]: Estuvo cerca de sumarse a la goleada pero Dimitrievski le arrebató la pelota de los pies.

Endrick [5]: Le puso muchas ganas para intentar que llegara su gol con el partido ya decidido.

Thiago Pitarch [-]: Primeros minutos de la temporada para el centrocampista.

Carlos Espí [-]: El valenciano pudo entrar para el descuento y jugar en 'casa'.