Alberto Cercós García 07 NOV 2026 - 23:51h.

El ambiente de Mestalla ha vuelto a impresionar a José Mourinho

Pablo Maffeo estalla con la entrevista del descanso y contra el árbitro: "Es una mierda, no pinta nada"

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José Mourinho se marchó de Mestalla con una victoria del Real Madrid por 0-3, pero también con una reflexión sobre el ambiente del estadio valencianista. El encuentro estuvo marcado por la superioridad madridista y varios momentos de tensión, especialmente por las decisiones arbitrales y las protestas de la grada. Un escenario que el técnico portugués quiso poner en valor después del partido.

"Mestalla es pasión. El Valencia, a lo largo de la historia, ha sido siempre un estadio difícil. Un estadio exigente con sus equipos y sus jugadores. Jugando contra un Real Madrid, que es muy superior tanto individual como colectivamente, creo que aumenta la frustración y empuja a los jugadores para un estilo de juego que les permita discutir el resultado", explica el portugués.

El portugués también analizó las acciones polémicas del encuentro, especialmente la expulsión de Gayà, que consideró clara, y la amarilla que recibió Kylian Mbappé. "La situación con la roja, desde la distancia me parece muy clara y después la amarilla a Kylian no lo sé. Sé que es potencialmente un gol, una acción de gol y no sé si podría o no dejar la jugada proseguir. La cosa buena para nosotros es que hemos tenido una gran tranquilidad a la hora de no responder y tal", añadía.

Sin embargo, su reflexión más llamativa llegó al comparar Mestalla con el Santiago Bernabéu. "Una cosa es el Bernabéu, donde la gente va tranquilamente al partido, y otra cosa es Santander o Valencia. Son estadios donde la gente quiere jugar un partido. La gente le da un poco más de protestas, calor... pero todo dentro de la normalidad", concluyó. Un reconocimiento a la personalidad de Mestalla que deja una comparación cuanto menos llamativa con el ambiente del feudo madridista.

José Mourinho y la tensión en el descanso

Además, Mourinho también se habló sobre la tensión en el túnel de vestuarios: "No, yo he salido inmediatamente. Mi amigo Aguirre, conmigo, y es un placer lo que le he dicho a Aguirre: 'No estés triste porque mis jugadores son mucho mejores que los tuyos'. Y es la verdad, el problema no es Aguirre, que es un gran entrenador con mucha experiencia. La verdad es que los jugadores del Real Madrid son muy buenos y los entrenadores que tienen jugadores como los míos están más cerca de ganar".