Quadri Liameed pide el cambio tras el aplauso a Jesús de Miguel y activa el protocolo de conmociones

Ángel Cotán 09 NOV 2026 - 21:26h.

Recibió el alta médica hace una semana

El homenaje de la Selección Española a Jesús de Miguel antes de su primer entrenamiento

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Este lunes todos los focos estaban puestos en el UD Las Palmas - Eldense. El club canario no decepcionó en su homenaje a Jesús de Miguel y demostró su hermanamiento con el Tenerife tras días de unión en el dolor. Sin embargo, la imagen de la jornada en LALIGA Hypermotion ha ocurrido en la Nova Creu Alta. Allí, mientras el CE Sabadell medía fuerzas con el filial de la Real Sociedad, el árbitro tuvo que activar el protocolo de conmociones.

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Quadri pidió el cambio y en el Sabadell-Sanse se activó el protocolo de conmociones

Tal y como ha ocurrido en el resto de encuentros de la competición doméstica, el trencilla paró el juego en el minuto nueve y los aplausos en memoria de Jesús de Miguel lo eclipsaron todo. No obstante, nada más reanudar el partido, el árbitro observó a un Quadri Liameed que parecía no encontrarse en plenas condiciones físicas.

El mediocentro nigeriano recibió el alta médica hace una semana tras recibir una patada en la cabeza ante el Albacete. Este lunes, Quadri regresaba a la titularidad pero tan solo duró doce minutos sobre el terreno de juego. Tal y como informa el Sabadell se activó el protocolo de conmociones.

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Gran homenaje a Jesús de Miguel en Las Palmas

La Unión Deportiva Las Palmas redondea esta noche sus gestos de hermanamiento y solidaridad con el Club Deportivo Tenerife por la muerte del delantero Jesús de Miguel con una imagen casi inédita: su capitán, Kirian Rodríguez, saltará al campo con el escudo del eterno rival en el brazalete.

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Líder del vestuario de Las Palmas, el futbolista tinerfeño lleva esta noche en su brazo una banda de capitán que fusiona los colores de los dos equipos canarios (amarillo y azul), con el escudo de la Unión Deportiva en un extremo y el del Tenerife en el otro, unidos por una imagen de Jesús de Miguel celebrando un gol.

"Siempre en nuestro recuerdo", dice el brazalete.

Todo ello, en un partido que la Unión Deportiva Las Palmas ha querido jugar en su estadio con la tercera equipación, una camiseta blanquiazul que reproduce los colores distintivos del Tenerife. La elástica fue especialmente polémica este verano, precisamente por su parecido con la del rival, pero en los últimos días se ha convertido en todo un símbolo de hermanamiento entre los dos clubes.

Cuando anunció que la vestiría en el estadio de Gran Canaria ante el Eldense, la directiva de la Unión Deportiva dejó claro que lo hacía porque llevaba los colores del Tenerife, porque compartía el dolor de la plantilla blanquiazul por la muerte de su compañero.

Hace poco más de 48 horas que la afición del estadio Heliodoro Rodríguez López despidió a 'Demi' en una noche triste y emotiva en la que uno de los aplausos más cariñosos se lo llevó la delegación de la UD Las Palmas, encabezada por sus cuatro capitanes (Kirian, Álex, Sandro y Loiodice) y su presidente, Miguel Ángel Ramírez.