El Celta cambia su estrategia en el mercado de invierno y debate por fichajes concretos

Ángel Cotán 09 NOV 2026 - 20:45h.

El equipo celeste, lejos de lo esperado en este primer tercio de temporada

El Big Data predice 11 cambios en la clasificación final de LALIGA EA Sports tras la jornada 12

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El Celta de Vigo no termina de arrancar. Las sensaciones en el conjunto olívico en este parón de selecciones no son las deseadas tras encadenar tres jornadas consecutivas sin conocer la victoria en LALIGA EA Sports y estar momentáneamente fuera de la próxima fase de la UEFA Europa League. Noviembre y con muchas semanas por delante de competición para reconducir la situación, pero en las oficinas de Balaídos ya valoran cambios.

Con Claudio Giráldez no hay dudas. El líder del proyecto celeste cuenta con el total respaldo de la cúpula directiva y tiene peso en las decisiones de la dirección deportiva. Ya quedó demostrado en el pasado mercado de verano con la continuidad de Javi Rueda y también apunta a gozar de protagonismo en la ventana invernal.

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El Celta de Vigo cambia su estrategia en el mercado de invierno

En un principio, y dadas las dificultades con las que tuvo que lidiar Marco Garcés en el pasado verano, el plan vigués en el próximo mes de enero pasaba por la tranquilidad y la confianza en la primera plantilla. Ahora, y probablemente a razón de los resultados cosechados hasta el momento en la competición doméstica y Europa, la dirección deportiva del Celta se abre a un cambio.

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Así lo deslizó el director deportivo olívico ante el micrófono de Movistar Plus. En los minutos previos al encuentro ante el Levante, Marco Garcés reconoció a pie de campo en Balaídos que está en conversaciones con Claudio Giráldez por fichajes concretos: "Siempre se está trabajando, tanto en renovaciones, en promociones y como ver posibles refuerzos. Estamos viendo… por lo pronto, poniéndonos de acuerdo con Claudio para saber exactamente cuáles son las necesidades".

Unas palabras bien distintas a las que hace poco menos de un mes protagonizaba en Vallecas. Allí, al ser cuestionado por DAZN sobre la falta de gol del Celta, Garcés aseguraba contar opciones en nómina para acabar con la sequía.