Ni Celta ni Levante resuelven sus problemas antes del parón

Joaquín Anduro 08 NOV 2026 - 20:30h.

Celta y Levante perdonan en Balaídos y no despejan las dudas

Claudio Giráldez vacila con su edad y la de Iago Aspas y explica su rol en el Celta: "Buscamos cuándo sale esa carta"

Compartir







El Celta de Vigo y el Levante han igualado 0-0 en su compromiso de la jornada 12 de LALIGA EA Sports en Balaídos para marcharse al parón de selecciones sin despejar las dudas que están mostrando esta temporada. La amenaza de la zona de descenso sigue planeando para los dos equipos, con los vigueses quedándose tres puntos por encima tras perdonar este domingo y los granotas con un solo punto y un puesto sobre el Elche, el 18º.

La crónica del Celta-Levante (EFE)

El Levante salió con un buen resultado de Balaídos (0-0) tras limitarse a defender ante el Celta, que se estrelló contra la gigantesca actuación del portero australiano Mathew Ryan, decisivo para sostener el empate inicial, que casi rompe en la última jugada su compañero Roger Brogué tras un rápido contraataque que, muy cansado, finalizó mal.

PUEDE INTERESARTE La IA contradice a Luis de la Fuente y su lista de España: Juan Iglesias o Sergio Camello deberían ir

El primer ataque del Celta pudo solucionar muchos de los problemas que está teniendo el equipo de Claudio Giráldez, pero entre el meta Ryan y el central Mandi evitaron el gol de Pablo Durán. Poco después, antes de que se cumpliera el minuto 5, Javi Rodríguez estrelló un potente disparo en un poste.

El Levante se sostuvo con firmeza frente al incesante ataque de su rival, que encontró en las bandas, con Javi Rueda y Sergio Carreira, la forma de explotar sus recursos. Brugué probó a Radu con un disparo lejano, antes de que el colegiado anulara el gol de Pablo Durán por fuera de juego -antes ya había invalidado otro de Javi Rueda por el mismo motivo-.

Con el paso de los minutos, el equipo granota mejoró. Resistió todos los ataques y se atrevió a pisar más campo contrario, aunque sin amenazar a Radu, un espectador más en todo el primer tiempo.

PUEDE INTERESARTE España se desploma en la lucha por la plaza extra de Champions tras los fiascos en Europa League y Conference

Giráldez y Luis Castro no debieron marcharse contentos al descanso porque ambos actuaron en el intermedio. El técnico celeste hizo dos cambios y el portugués tres. El arranque del segundo acto fue idéntico al del primero, con los celestes metiendo al Levante en su área. Aspas, con un sutil remate de tacón, casi abre la lata en el minuto 54.

El acoso celeste fue creciendo. Un centro de Driouech se envenenó tras tocar en Nacho Pérez y forzó la estirada de Ryan, un muro infranqueable. El australiano volvió a privar del gol a Pablo Durán, en una doble ocasión en el minuto 79, y a Javi Galán.

El Levante sufrió para conservar el empate y en el tiempo añadido ambos pudieron marcar. Primero el Celta, pero Pablo Durán estrelló su remate contra Ryan. Y acto seguido, Brugué tuvo el triunfo visitante, pero falló.