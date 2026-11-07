Joaquín Anduro 07 NOV 2026 - 18:36h.

Giráldez, encantado con todo lo que aporta Iago Aspas al Celta

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La temporada 26/27 en el Celta de Vigo está marcada por la despedida de Iago Aspas ante su retirada el próximo verano mientras sigue recuperando sensaciones tras su lesión. Claudio Giráldez ha hablado sobre el capitán en la previa del duelo frente al Levante en Balaídos elogiándole por todo lo que aporta ya sea como titular o saliendo desde el banquillo en un rol que ha explicado.

En sala de prensa, el entrenador de Porriño ha avisado sobre cómo cambia el último partido a la hora de analizar el rendimiento del de Moaña: "El partido cambia mucho la perspectiva, porque creo que esta pregunta la recibí en la otra corriente después del partido de Vallecas, de que no había estado bien y ahora estuvo bien. Bueno, son seres humanos, hay partidos que te encajan mejor o peor, semanas que te encuentras mejor o peor. Evidentemente, espero que todos entendamos que Iago tiene 39 años, que no es el jugador que era con 30, que tiene que adaptarse él a su cuerpo, a lo que puede darnos ahora mismo, y todos tenemos que adaptarnos al jugador que tenemos ahora mismo con nosotros y que queremos tener durante el mayor tiempo posible al nivel que nos dio el otro día, que creo que pega una exhibición durante media hora de lo que es jugar al fútbol bien".

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"Y ojalá tuviésemos todos los partidos así los 90 minutos pero no puede ser. Es algo que tenemos que asimilar, que aceptar y que disfrutar. No sé si va a estar igual de bien todos los partidos porque para mí es hasta un milagro que un jugador con 39 años haga lo que hizo el otro día él durante 30 minutos", deseó Claudio Giráldez, que bromeó sobre ser más joven que su pupilo: "Yo tengo 38 años y estoy acabado. Me parece imposible poder hacer dos minutos lo que hizo Iago el otro día".

El rol de Iago Aspas con Claudio Giráldez en el Celta

Después, el entrenador del Celta explicó cuál es su idea para darle minutos a Aspas durante esta temporada: "Ya el año pasado creo recordar que, en eliminatorias de la Europa League, buscamos el momento en el que creemos que puede hacer más daño. Entendiendo que es muy difícil que pueda jugar 90 minutos, creo que el año pasado, no sé si pasó una vez o dos en toda la temporada, y va a tender a cada vez menos. Él lo entiende y lo asume. No le cuesta partir del banquillo, que es algo importante. Si a él le costase partir del banquillo sería contraproducente pero creo que siempre sale con una actitud muy buena. Es capaz de identificar situaciones desde el banquillo en las que puede hacer daño, que interpreta bien ese tipo de contextos, y que genera algo cuando entra también importante para nosotros en ese apartado. Ya no solo por lo que hace él, de revulsivo, pero también hay una parte, evidentemente, de ritmo del partido".

"Generalmente hay más espacios en los últimos minutos, los rivales son mucho más agresivos en los inicios, los partidos generalmente en inicio pasan menos cosas, los rivales te van más a situaciones de pares, tu trabajo de desgaste también a nivel físico, de presión y demás es más importante y creo que muchas veces le beneficia jugar de banquillo. El partido del Celtic para mí era un partido perfecto para él de inicio. Hay otros días que lo he puesto de inicio y creo que me he equivocado porque no pasó lo que yo esperaba o porque no tuvimos el control que a mí me gustaría o porque el rival te sorprende y le ponen un emparejamiento y entonces ya está más limitado. Creo que muchas veces sorprende mucho más, o el rival se espera menos cómo puede o en qué momento puede entrar Iago y genera más incertidumbre. Pero eso no significa ni que no vaya a jugar de inicio ni que no pueda aportar de inicio. Intentamos buscar cuándo sale esa carta, por decirlo de alguna manera", finalizó.