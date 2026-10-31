Joaquín Anduro 31 OCT 2026 - 19:05h.

Aspas hace autocrítica tras el "varapalo" en Vallecas

El uno por uno y las notas del Celta de Vigo en Vallecas con siete suspensos y un gran señalado

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El Celta de Vigo ha sufrido un "varapalo" tal y como lo ha catalogado Iago Aspas, en la visita al Rayo Vallecano con un 3-0 para el equipo local en una mala actuación del conjunto vigués. El capitán ha hecho autocrítica, al igual que Claudio Giráldez, señalando los errores que han cometido en Vallecas pasando también página mirando a la Europa League y señalando una cualidad positiva del técnico para afrontar tres competiciones.

Iago Aspas hace autocritica tras el Rayo-Celta

Sensaciones: "Sí sensaciones malas. Han sido superiores a nosotros, han tenido más intensidad y han recuperado mucho mejor esa segunda jugada. Están más acostumbrados a este terreno de juego más pequeño con ese segundo balón, esa caída, esa presión y creo que nos han superado. Encima, la primera que tienen nos la clavan teniendo nosotros también una ocasión. Un duro varapalo y nos ha costado reponernos".

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Ocasión de Hugo Álvarez: "Sí, por eso te digo, hemos tenido esa y luego también un tiro de Ferran que se le va arriba con casi un uno para uno con el defensor. Son esos pequeños detalles los que te marcan el partido. No marcas y marcan ellos y empiezan a sentirse cómodos con el balón. La verdad es que ha sido un varapalo pero hay que seguir. Mañana tenemos entrenamiento, el jueves un partido precioso de Europa League en Balaídos y no nos queda otra cosa que seguir trabajando para mejorar".

El partido ante el Union St, Gilloise para pasar página: "Sí, con muchas ganas. Dentro de poco tendremos un parón aunque ahora un poco más corto con el partido aplazado de la Copa del Rey pero somos una plantilla larga para trabajar. El míster da oportunidades como veis a todos los compañeros para sentirnos partícipes y, como te digo, a seguir trabajando. Ha sido un día duro, un día malo pero mañana saldrá el sol y seguiremos pensando en positivo".