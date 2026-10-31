Joaquín Anduro 31 OCT 2026 - 18:55h.

Giráldez se atribuye las culpas del planteamiento del Celta

Iago Aspas señala los errores del Celta ante el Rayo y una cualidad de Claudio Giráldez: "Para sentirnos partícipes"

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Dura derrota del Celta de Vigo este sábado en su visita al Rayo Vallecano con un 3-0 que acaba con la seguridad defensiva que habían mostrado los de Claudio Giráldez durante esta temporada. El técnico de Porriño también se ha quejado de no haber podido materializar sus llegadas y, tras hacer autocrítica y atribuirse las culpas de varias situaciones de las que avisó en la previa, le ha dejado un recado a Hugo González por no haber pedido antes el cambio tras notarse ya lesionado.

La autocrítica de Claudio Giráldez tras el Rayo-Celta

Análisis del partido: "Es un partido incómodo para nosotros de principio a fin. Evidentemente, cuando el rival nos puede juntar cuatro jugadores por dentro, no nos sorprende lo que hace con De Frutos y Álvaro corriendo y, perdiendo 3-0, la responsabilidad es mía. No hemos planteado el partido bien ni con el once ni con los cambios ni comunicándonos con los chicos porque no ha pasado nada de lo que queríamos, sobre todo en el apartado defensivo. No hemos estado bien a nivel defensivo. Luego hemos tenido muchas opciones para poder generar muchísimo más tiro y gol no hemos acertado. Ellos han acertado y, de ahí, el resultado".

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Importancia del acierto y la ocasión de Hugo Álvarez que pudo cambiar el partido: "Esa y tenemos antes del 2-0 tres o cuatro llegadas muy claras en la segunda parte que no acabamos finalizando con superioridad nuestra en el área. Ellos han tenido tres transiciones y las han aprovechado. Sabemos que es un equipo muy rápido y veloz e incómodo en ese aspecto y, más allá de que han sido superiores, creo que han tenido un aprovechamiento de las ocasiones muy elevado, mucho más que el nuestro".

Lesión de Hugo González: "Notamos que no estaba yendo a un ritmo bueno, creo que lo tiene que comunicar antes porque ha habido muchos minutos en los que no ha estado cómodo sobre el campo. Molestias en el aductor y esperemos que no sea mucho".

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¿Cambio sin que Hugo lo pidiera?: "No, no, lo pidió, pero lo pidió tarde creo yo. Llevaba mucho tiempo sufriendo en el campo con estas molestias y, en este tipo de escenarios que pasan tantas cosas tan rápido, si tenemos un jugador que no está del todo fresco se nota mucho. Hemos estado mal ajustados en la presión por muchas situaciones del juego, no hemos ganado ninguna segunda pelota ni ningún balón dividido y así es muy difícil el fútbol con ese tipo de situaciones y en Vallecas todavía más. Hoy hemos perdido los duelos, nos vamos con un 3-0 y a reflexionar".

Pérdida de la seguridad defensiva: "Estábamos defendiendo muy bien y hoy no lo hemos hecho. El equipo ha estado largo, no nos hemos girado bien, hemos permitido correr en muchas situaciones y luego creo que en ataque no ha sido un partido malo pero no hemos finalizado como queríamos. Hemos tenido opciones para hacer varios goles, no hemos concretado, y, cuando se juntan las dos cosas, es el resultado que toca y nos debemos llevar para casa para reflexionar".