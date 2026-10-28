Ángel Cotán 28 OCT 2026 - 13:13h.

A la espera de conocer las nuevas fechas

Cancelada toda la jornada de Copa del Rey tras el accidente de tren

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El 28 de octubre de 2026 será recordado como uno de los días más tristes de la historia de nuestro país. Un accidente ferroviario en Toledo se ha llevado la vida de decenas de personas, y como no podía ser de otra forma, el fútbol ha quedado en un segundo plano. Este miércoles estaba prevista una nueva jornada de la Copa del Rey con hasta 24 partidos por disputarse y la RFEF ha decido suspenderla por completo.

La decisión, muy rápida y sensata tomada por el máximo organismo futbolístico nacional, ha generado minutos de incertidumbre y confusión entre los aficionados. Es el caso del Salamanca UDS que, por momentos, confirmaba su encuentro a contracorriente.

Una confusión y un lío inesperado por el Salamanca - Celta de Vigo

Con la expedición celeste a la espera de confirmaciones oficiales para subirse al avión, el Salamanca emitió un comunicado en sus perfiles oficiales donde aseguraba que el encuentro, pese a la decisión tomada por la RFEF, seguía adelante: "El encuentro de Copa del Rey de esta noche entre el Salamanca UDS y el Celta se mantiene según el horario previsto. Reiteramos nuestro cariño y respeto a todas las personas afectadas por la tragedia ferroviaria. Esta noche guardaremos un minuto de silencio también en memoria de los fallecidos".

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Tras unos minutos de desconcierto, el Salamanca eliminó el comunicado emitido en sus perfiles oficiales y rectificó: "En el momento de nuestra anterior publicación, la delegada federativa de nuestro encuentro nos había trasladado que el partido se disputaría según el horario previsto. Ante las últimas informaciones, volvemos a estar a la espera de una confirmación oficial sobre la disputa del encuentro. Informaremos de cualquier novedad en cuanto nos sea comunicada. Nuestro cariño y respeto a todas las personas afectadas por la tragedia ferroviaria".

Sin duda, una muestra más de todo el caos que se está viviendo este miércoles en nuestro país. Desde ElDesmarque trasladamos nuestro profundo pésame a los familiares, amigos y allegados de las víctimas.