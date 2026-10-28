El Atlético de Madrid abre una puerta por Diego Gómez y traza el plan para su fichaje

Ángel Cotán 28 OCT 2026 - 10:28h.

Reforzaría el centro del campo en varias posiciones

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El Atlético de Madrid, aunque centrado en su presente deportivo, siempre tiene un ojo puesto en el futuro. La magnitud del club rojiblanco invita a estar continuamente trabajando en posibles mejoras tanto dentro como fuera del césped. Aunque en lo estrictamente futbolístico, la responsabilidad recae en un Mateu Alemany que sigue rastreando el mercado de fichajes.

El director deportivo colchonero elevó el nivel del conjunto que dirige Diego Pablo Simeone durante el pasado mercado de verano. Ahora, sin tanta necesidad, Mateu Alemany tantea posibles incorporaciones de futuro.

El Atlético de Madrid abre una puerta por el fichaje de Diego Gómez

Desde Inglaterra apuntan a un posible refuerzo para el centro del campo del Atlético de Madrid. El medio Football Insider, especializado en exclusivas de mercado, apunta al interés rojiblanco en Diego Gómez, futbolista del Brighton que está cuajando grandes actuaciones en la Premier League. El mediocentro, que también puede ocupar el puesto de interior o incluso la mediapunta, participó en el Mundial 2026 con la selección de Paraguay.

Un perfil joven, dinámico y con capacidad de revalorizarse en el mercado que atrae a la dirección deportiva colchonera. En un principio, el Brighton cerraba la puerta a su salida, pero esta última información abre una puerta al futuro fichaje del paraguayo por el Atlético ya que, de la negativa absoluta, se ha pasado al "no sentirse presionado" por una hipotética venta.

El club madrileño afrontaría un fichaje que ni mucho menos será sencillo, ni en lo estrictamente económico, pues el centrocampista cuenta con contrato en vigor hasta 2031 y la posibilidad de ampliarlo un año más, así como en lo deportivo. Hay una puja por Diego Gómez y equipos como el Milan están también interesados.

Otro objetivo rojiblanco, declarado intransferible

El Brujas no tiene intención de vender en el mercado de invierno al joven delantero ítalo-alemán Nicolò Tresoldi, que con sólo 22 años está brillando en el inicio de una temporada en la que suma 12 goles en 14 partidos, incluidos dos tripletes, uno de ellos en San Siro ante el Inter de Milán en la Liga de Campeones.

"Nicolò no tiene precio, y tampoco lo tendrá", declaró un directivo del Brujas al diario flamenco Het Nieuwsblad, en medio de los rumores sobre el interés de algunos de los principales clubes europeos por hacerse con los servicios del atacante.

Tresoldi, que el pasado domingo marcó los tres goles de la victoria del Brujas ante el Saint-Trond (3-2), acumula siete tantos en sus últimos cuatro encuentros con el club belga y figura entre los máximos goleadores tanto de la liga de Bélgica como de la Liga de Campeones.

El Arsenal, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Milan figuran entre los equipos a los que la prensa deportiva ha atribuido interés por el delantero, cuyo valor de mercado se ha disparado y por el que el Brujas habría rechazado una oferta de 35 millones de euros de la Roma el pasado verano. El club belga, que tiene al futbolista bajo contrato hasta junio de 2029, considera que su salida en enero está descartada, aunque no cierra la puerta a un traspaso millonario el próximo verano.