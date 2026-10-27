Batalla en la delantera de Simeone: dos jugadores para un puesto

Atlético y Barça se enfrentarán ida y vuelta en LaLiga con sólo 23 días de diferencia

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El Atlético de Madrid afronta la semana con la tranquilidad del trabajo bien hecho. Seis victorias consecutivas en LaLiga le permiten darse un pequeño respiro antes del aluvión que le espera previo al parón de selecciones: visitará al Levante en un estadio maldito, recibirá al Bayern en la Champions League y recibirá al Barcelona en un duelo clave por el título liguero. Casi nada.

A la espera de novedades en la enfermería, una de las grandes batallas en las alineaciones de Diego Pablo Simeone durante las últimas semanas está en la delantera. Poco a poco, Julián Álvarez empieza a afianzarse como titular, lo que deja en una situación algo más comprometida a Jonathan David y Alexander Sorloth.

Sorloth y Jonathan David, un decisión de 72 millones

El noruego aterrizó en el Atlético hace dos años a cambio de 32 millones de euros procedentes del Villarreal. Hasta la fecha, ha disputado 110 partidos con la camiseta rojiblanca en los que suma 44 goles y tres asistencias. No son malas cifras, pero la sensación general de la hinchada es que no ha estado a la altura en los días más decisivos.

Su inicio de curso no ha sido sencillo. Se lesionó en pretemporada, cuando parecía tener un pie y medio fuera del club, y tardó casi dos meses en volver. Sólo ha participado en tres partidos y todavía ni ha sido titular ni ha marcado ningún gol.

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Esa lesión en pretemporada motivó al Atlético a acudir al mercado, siempre complejo en la delantera. Jonathan David fue el elegido y su aterrizaje fue inmejorable: tres goles y dos asistencias en sus primeros cuarto partidos ligueros. Llegó cedido desde la Juventus con una cláusula opcional de compra de 32 millones de euros.

El caso es que Simeone debe elegir. La batalla está abierta. Jonathan David gozó de 90 minutos ante el Espanyol, pero luego se quedó a cero ante el Dépor mientras Sorloth entraba en el 70'. El objetivo del Cholo será tener enchufados a los dos, pero la predisposición táctica invita a pensar en una situación algo complicada de cara a la distribución de minutos. Y su decisión no sólo será deportiva, sino que también afectará al mercado. En juego hay 72 millones de euros... y la sensación de que sólo puede quedar uno.