Se enfrentarán en el Metropolitano el 8 de noviembre y en el Camp Nou el 2 de diciembre

El Atlético se mete en la pelea por LaLiga, pero la afición está preocupada: "Lo más complicado"

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El calendario asimétrico y el encaje de cuatro competiciones a lo largo de nueve meses deja resultados cuanto menos curiosos en cuanto a fechas. Uno de ellos lo van a protagonizar durante las próximas semanas el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, los dos primeros clasificados de LaLiga EA Sports y, según las predicciones de Driblab, los dos principales candidatos a llevarse el título.

Y es que, cosas del calendario, el Atleti y el Barça se enfrentarán entre sí en el Metropolitano y en el Camp Nou con sólo 23 días de diferencia, a la espera de conocer los horarios definitivos de la jornada adelantada. El primero se disputará en noviembre y el segundo, los primeros días de diciembre. Es decir, que no habrá partido liguero entre dos de los tres grandes durante la segunda vuelta.

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Por qué Atlético de Madrid y Barcelona juegan entre sí en 23 días

El primer partido que enfrentará a rojiblancos y azulgranas corresponde a la jornada 12 de LaLiga y se disputará el próximo domingo 11 de noviembre a las 21:00 horas en el Metropolitano. Será, además, el último encuentro antes del segundo parón de selecciones de la temporada. Hasta ahí todo correcto.

La cuestión es que el segundo partido, correspondiente a la segunda vuelta y que se jugará en el Camp Nou, se fijó a propósito en la jornada 23 con motivo de la Supercopa de España. Esa misma jornada juegan entre sí la Real Sociedad y el Real Madrid, los otros dos clubes que disputan el torneo.

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La jornada 23 de LaLiga se disputará el fin de semana del 7 de febrero, pero cuenta con una excepción. Entre el 2 y el 7 de febrero se disputa la Supercopa de España, por lo que los cuatro clubes participantes en el torneo se ven obligados a adelantar sus partidos correspondientes a la jornada 23. Tanto la RFEF como LaLiga se encargan de que los cuatro clubes jueguen entre sí, para que sólo afecte a dos encuentros de esa vigesimotercera jornada.

¿Cuándo se disputan el Barça-Atlético y el Real Sociedad-Real Madrid de la jornada 23? Pues tal y como estipula el calendario, esos dos encuentros se jugarán durante los días 1, 2 o 3 de diciembre, entre semana, coincidiendo a su vez con la segunda ronda de la Copa del Rey. Y es que hay que recordar, a su vez, que los cuatro participantes en la Supercopa están exentos de las dos primeras rondas coperas.

Esto significa que, a falta de conocer los horarios definitivos de diciembre, el Atlético-Barcelona y el Barcelona-Atlético de LaLiga se disputarán con apenas 23 días de diferencia, día arriba o día abajo. Los dos clubes, además, se volverán a ver las caras el 7 de febrero en las semifinales de la Supercopa.