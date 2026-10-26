Joan Laporta se frota las manos ante una venta totalmente inesperada

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El FC Barcelona mira al próximo verano pendiente del Fair Play Financiero y, a la vez, de una operación que podría cambiarlo todo. En las oficinas del Camp Nou son conscientes de que el regreso a Montjuïc la próxima campaña, que será temporal para elevar la cubierta del nuevo estadio, les obligará a salir de la regla 1:1, por lo que no podrán hacer grandes inversiones en el mercado de fichajes.

Sólo una gran venta permitiría al club azulgrana lanzarse al mercado a por jugadores de primer nivel, aunque de manera bastante restringida. Y esa venta empieza a coger forma con un nombre propio que, hasta hace poco, pocos podían imaginar: Ronald Araujo.

El uruguayo se marchó a finales de agosto al Liverpool FC en calidad de cedido. Se trata de una cesión simple que incluye una cláusula opcional de compra que alcanza nada menos que los 55 millones de euros. Una operación que, de producirse, sería un auténtico bombazo para la dirección deportiva del cuadro catalán.

El plan de Liverpool y Barcelona con Ronald Araujo

De momento, en Anfield afrontan la situación con cautela. Pero el rendimiento de Araujo invita a ser optimista: suma nueve partidos seguidos como titular entre la Premier League y la Champions y se ha afianzado en los planes de Andoni Iraola como lateral derecho. Y además, con actuaciones más que positivas tanto a nivel defensivo como ofensivo que incluyen dos goles y una asistencia.

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"Araujo necesitaba este cambio y ha llegado con humildad. Es un jugador experimentado de un club grande, preparado para jugar en diferentes posiciones", declaró Iraola hace unos días, destacando la versatilidad del charrúa.

El futbolista está "encontrando lo que necesitaba" y empieza a sentirse importante en el Liverpool, donde ha caído de pie. De momento, por respeto al Barça, no quiere hablar de su futuro. Pero todos los caminos apuntan a una operación que podría ser beneficiosa para todas las partes: activar es cláusula de compra que dejaría 55 millones en las arcas del Camp Nou.