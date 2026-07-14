Alerta en el Barcelona: excedido, de vuelta a Montjuïc y sin fichajes en 2027

El club quiere fichar ahora porque prevén volver a la regla 1:1 el próximo verano

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El FC Barcelona enciende las alarmas de cara al año 2027. Tras dejar atrás un período convulso en términos económicos, el club ha conseguido regresar a la regla 1:1 del Fair Play Financiero de LaLiga para gastar lo que consideren necesario en este mercado de fichajes. Por contra, todo apunta a que el período será efímero y volverá a estar excedido el próximo verano, de ahí la necesidad de fichar y reforzar la plantilla en estos próximos meses.

Según informa el diario Marca, el Barça ya prevé estar excedido en verano de 2027 y fuera de la regla 1:1, lo que muy probablemente le dejaría sin margen para fichar. O como mínimo, para hacer grandes inversiones.

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Ese exceso se deberá, entre otras cosas, al regreso a Montjuïc. Las obras del Camp Nou se están retrasando más de lo previsto y también están provocando sobrecostes. La idea inicial era levantar la cubierta este verano, pero finalmente el proceso se realizará en verano de 2027. La previsión es que esa obra se alargue durante un mínimo de cuatro meses, regresando al Estadio Olímpico desde agosto de 2027 hasta, como mínimo, diciembre de 2027. Dejar otra vez el Camp Nou supondrá un nuevo revés económico en términos de ingresos.

De hecho, si el Barça ha conseguido regresar ahora a la regla 1:1 es precisamente por su regreso al Camp Nou, que tendrá un aforo de unos 62.000 espectadores en este inicio de temporada, previsiblemente ya con los palcos VIP abiertos y con la idea de seguir abriendo nuevas gradas a lo largo del curso.

El Barcelona pide un adelanto de 210 millones

Consciente de esta situación, el Barcelona acaba de pedir un adelanto de los 210 millones de euros de ingresos televisivos para tener margen para fichar en este mercado veraniego. Según detalla el último informe de la agencia internacional de calificación crediticia Morningstar DBRS, el club prevé ingresar 105 millones de euros en julio y otros 105 millones en el próximo mes de noviembre.

La idea es reforzar el equipo con fichajes importantes entre este verano y el próximo mes de enero, pues en el Camp Nou son conscientes de que el próximo verano de 2027 volverán a estar excedidos. Ya se han gastado más de 70 millones en el fichaje de Anthony Gordon y tiene cerrada la llegada de Adeyemi por unos 25 millones más. Además, insisten en fichar a un Julián Álvarez cuyo precio podría alcanzar los 150 millones, en caso de que el Atlético aceptara la propuesta.

Este contexto económico, marcado por la construcción de la cubierta del Camp Nou y el regreso a Montjuïc dentro de un año, explica la urgencia del Barça por fichar y reforzar la plantilla cuanto antes, pues son conscientes de que la situación dentro de 12 meses será muy distinta.