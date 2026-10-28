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Carvajal publica toda su conversación con Yuri Berchiche y pasa de San Mamés: "Era una rencilla"

Dani Carvajal calienta en San Mamés
Dani Carvajal calienta en San Mamés. LALIGA
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Dani Carvajal y Yuri Berchiche volvieron a encontrarse en San Mamés. Aunque ahora con la camiseta del Getafe CF, los laterales coincidieron sobre el terreno de juego tras aquella dura entrada que le costó una rotura de peroné al capitán rojiblanco. El tiempo cura heridas, tal y como demostraron ambos futbolistas al término del encuentro liguero.

Tras el pitido final en el templo bilbaíno, Carvajal buscó a Yuri y ambos se fundieron en un abrazo. Antes, ambos futbolistas compartieron unas palabras que el defensor azulón comparte ante los micrófonos de El Larguero de la Cadena SER.

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Antes, el que fuera jugador del Real Madrid recibió duros insultos desde un sector de la grada de San Mamés. Sobre esta cuestión también reflexionó Dani Carvajal.

Abrazo entre Dani Carvajal y Yuri Berchiche
Abrazo entre Dani Carvajal y Yuri Berchiche. DAZN
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Dani Carvajal, la conversación con Yuri Berchiche y los insultos de San Mamés

El veterano lateral no tuvo problemas en hacer pública su conversación con Yuri Berchiche nada más finalizar el encuentro del pasado fin de semana: "Era una rencilla un poco que teníamos los dos. Al final, hace unos años sí que hice una entrada bastante fea que le ocasionó una lesión. Y bueno, lo comenté con él, le pedí perdón en su día y se lo comenté el otro día en el estadio. Me dijo que lo había pasado bastante mal, le comenté que lo sentía, que lo admiraba mucho y que admiraba también toda su carrera, que espero que no vaya a más... y que bueno, al final fue algo recíproco, nos guardamos mucho respeto y ahí se quedo".

Por último, Dani Carvajal fue cuestionado por los insultos que recibió de un sector de San Mamés, aunque decidió obviar el asunto: "Bueno... la verdad es que ni los escuché. Cualquier gesto de esos la verdad que es feo de ver en el fútbol, pero sinceramente me entra por un oído y me sale por el otro".

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