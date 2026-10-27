Ángel Cotán 27 OCT 2026 - 11:15h.

El técnico, con pie y medio fuera

Julen Lopetegui lidera el casting al banquillo perico

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Manolo González está en la cuerda floja y él lo sabe. El renovado proyecto del RCD Espanyol con la llegada de Monchi a la dirección deportiva no arranca. Tras diez jornadas disputadas en LALIGA EA Sports, el conjunto perico ocupa puestos de descenso a la categoría de plata y la afición exige un cambio. La dirigencia del club catalán opta por una jugada.

La jugada del Espanyol a Manolo González

En El Partidazo de la Cadena COPE, el periodista Quique Iglesias explicó con todo lujo de detalles la situación del banquillo espanyolista. Manolo González deberá superar el envite copero ante el Sestao River, así como la visita liguera al Villarreal CF. Si no consigue dos triunfos, el pulgar apunta a bajarse y Monchi deberá realizar un nuevo fichaje.

La explicación se encuentra en la situación que ha vivido en los últimos días Alan Pace en el Burnley, donde ha tenido que cesar al que era su entrenador: "Ya sabe que está en la cuerda floja y que no es tonto. Está casi sentenciado, lo que pasa que a mí me da la sensación que el presidente del Espanyol, que ha ido a echar a su entrenador en Burnley, no quiere dos incendios en una semana. Le va a hacer comerse el mal trago de cuatro ruedas de prensa en cinco días. En definitiva, está muy sentenciado Manolo y solo aguantaría en el cargo si gana mañana y gana en Villarreal".

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El Sestao River, primer juez del entrenador perico

El histórico campo de Las Llanas pondrá a prueba el futuro del entrenador del Espanyol, Manolo González, en una comprometida eliminatoria de Copa del Rey para el conjunto blanquiazul, acuciado por su situación en Liga, frente a un Sestao River de Segunda RFEF, pero en un gran estado de forma.

El equipo vizcaíno, finalista de la Copa Federación y líder del Grupo 1 de la cuarta categoría, recibirá cargado de ilusión a un rival de Primera División al que no se enfrenta desde hace 36 años con la ilusión de aprovechar su excelente momento competitivo para completar una gesta que le meta en la segunda ronda del torneo.

El conjunto entrenado por el riojano Héctor Urquía llega a la cita copera respaldado por una trayectoria de seis victorias, la última de ellas el pasado sábado frente al Arosa, y un empate en sus siete últimos partidos oficiales. En Las Llanas sólo ha cedido una igualada, sin goles, en seis partidos y su balance es de doce tantos a favor y sólo dos en contra.

La intención del cuadro sestaoarra, que hace tres años ya complicó la vida al Celta en Las Llanas, es aprovechar ese impulso y disfrutar de la fiesta futbolistica que siempre acompaña a la llegada de un rival de Primera División.

"No nos fijamos en la situación del rival ni pensar en ellos, sino en recuperarnos lo mejor posible para competir, dar una buena imagen y ver a un River reconocible sabiendo que vamos a tener nuestras armas. Queremos que nuestro aficionados estén orgullosos y que lo disfruten", recalca Urquía.

El Espanyol pone mucho en juego después de un comienzo de temporada que le ha situado en puestos de descenso después de diez jornadas de liga, con un solo punto de los últimos quince posibles, y con Manolo González en la picota. Esta semana puede ser clave para su continuidad: además del duelo de Copa, el viernes visita al Villarreal en la competición regular.