Fran Fuentes 24 OCT 2026 - 19:23h.

El técnico perico pasa la pelota al club: "Si deciden que siga, seguiré trabajando a muerte"

Manolo González se escuda en una diferencia entre el Atlético y el Real Madrid ante las críticas: "Nada que ver"

Compartir







La situación de Manolo González en el RCD Espanyol se complica aún más tras la derrota frente al Racing de Santander. El técnico barcelonés no parece estar dando con la tecla para que el equipo responda, y se hunde en el descenso de LALIGA EA SPORTS. Sobre esta circunstancia ha respondido hasta en tres ocasiones el entrenador perico en sala de prensa, lamentando que el equipo no sea capaz de mantener el juego que han desplegado durante la primera parte y parte de la segunda, hasta el gol de Edu Expósito. Sea como fuere, afirma que es una cuestión que abordará con el club en las próximas horas y que lo hablará con el director deportivo, Monchi. A continuación, sus palabras:

El debate sobre su posible despido: "Yo no voy a hablar de este tema. Si tenemos que hablarlo, lo hablaré con el director deportivo, y no lo hablaré en la rueda de prensa. Creo que es un tema privado del club, y si el club quiere hablar, pues que lo haga, pero no creo que sea un tema que yo tenga que hablar aquí. Es un tema para hablar con el director deportivo".

Cómo cree que es la situación del equipo actualmente: "La situación es delicada, es complicada, es jodida. Todo lo que ya he explicado. No hay más. La única manera es seguir trabajando. Las valoraciones que tengamos que hacer las tengamos de manera interna, y a partir de aquí lo haremos de manera externa. Es como si yo te digo una cosa de ti. Lo normal es que lo hable contigo directamente, no que lo hable por fuera. No creo que sea el momento ahora, después del partido. En el vestuario están tocados y jodidos. Ya valoraremos cuando hablemos con el club, qué hacemos".

Manolo González entendería su despido: "Cualquier situación que decida el club, está en su derecho. Es comprensible lo que puedan hacer. Y lo digo tirando piedras contra mí. Igual que, si quieren que siga, yo voy a seguir a muerte. Es una situación que no depende en exclusiva de mí, y no creo que sea el lugar de hablarla antes de hablar con el club".