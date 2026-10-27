Ángel Cotán 27 OCT 2026 - 13:18h.

El exfutbolista deja unas declaraciones que dan mucho que hablar en Argentina

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La historia de nunca acabar. Julián Álvarez está reencontrándose con su mejor versión a base de minutos y nuevas oportunidades en el Atlético de Madrid. Tras su reciente perdón a la hinchada rojiblanca, el campeón del mundo parece haber hecho 'clic' y está metido de lleno en la dinámica del equipo que dirige Diego Pablo Simeone. Sin embargo, en Argentina se empeñan en avivar su posible fichaje por el FC Barcelona.

Unas palabras de Maxi López, futbolista argentino ya retirado con pasado en el conjunto azulgrana, tiene claro qué debe hacer Julián Álvarez con su futuro. Su experiencia personal con el Cholo, la base de su reflexión.

Maxi López reaviva el caso Julián Álvarez en Argentina

En TyC Sports, el exfutbolista argentino abrió nuevamente el caso Julián Álvarez. Ni el perdón ni sus últimos goles con el Atlético de Madrid cambian el punto de vista de Maxi López: "Me hubiese gustado verlo, sinceramente, en otro equipo este verano. Me parece que el Barcelona lo potenciaría muchísimo más a nivel de juego porque vos, como delantero, en su momento fue la decisión a buscar minutos porque en el City estaba el otro marciano. Fue y encontró minutos. Después hubo una charla con la dirigencia, se dijeron cosas y le prometieron algo que no se cumplió. Eso pasa siempre. La dirigencia te puede prometer algo que después no se expone. A mí, porque es el nueve de la selección argentina, me hubiese gustado verlo en el Barcelona. Me gustaría verlo en otro nivel".

López terminó su reflexión cargando contra el estilo de Simeone: "¿Me preguntas a mí? Yo lo tuve de entrenador al Cholo... y yo me voy al Barcelona. Lo estoy diciendo una cuestión mía personal y lo que veo en él de proyección. Lo que hizo el Cholo con el Atlético es para sacarse el sombrero porque cuando yo llegué a España... el Atlético no peleaba nada. Me parece que para el juego de Julián, yo me voy a un equipo que juegue mejor. Para mí, el Barcelona juega mejor que el Atlético".