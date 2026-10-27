Ángel Cotán 27 OCT 2026 - 14:25h.

El técnico azulgrana no comprendería una decisión

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El FC Barcelona quiere pasar página. Tras un arranque histórico de temporada, una semana negra con derrotas ante PSG y Real Madrid frenan la racha triunfal. El pinchazo en la Liga de Campeones era previsible, pero ante el máximo rival en el Camp Nou se esperaba otra imagen del equipo de Hansi Flick. Y en este clima de duda, aunque escasa, aparece una información sorprendente en la Ciudad Condal.

En el programa La Portería de betevé, el periodista Sique Rodríguez desvela una situación hasta ahora desconocida en el interior del vestuario azulgrana. Todo comenzó nada más vencen en el Estadio La Cartuja al Real Betis.

Desvelan el enfado de Hansi Flick con los capitanes del Barcelona

Tras endosar una manita a domicilio a todo un equipo Champions League como el dirigido por Manuel Pellegrini, la expedición azulgrana preparaba el regreso a casa con los duros retos de PSG y Real Madrid ya en mente. Fue entonces cuando se produjo un imprevisto: había que recalcular el plan de regreso a casa por el temporal que afectaba a Cataluña.

No fue hasta las dos de la madrugada cuando, a través de sus perfiles oficiales y tras varias horas de incertidumbre y espera, el FC Barcelona confirmaba que pasaría la noche en la capital andaluza y regresaría a Barcelona un día después del partido contra el Betis.

Según la citada fuente, Hansi Flick trató que esta decisión no se demorase, pero los capitanes querían regresar a casa a toda costa justo después del partido en La Cartuja: "Él está un poco molesto con los capitanes porque... digamos que van a estar cuatro horas esperando en un avión para regresar a Barcelona porque la plantilla quería volver a Barcelona. No querían quedarse en Sevilla". El entrenador germano entendería que se podría haber gestionado mucho mejor un viaje de regreso a casa tras vencer al Betis que limitó las horas de descanso de toda la expedición culé.