La RFEF sanciona al Barcelona por el 'caso Julián Álvarez' tras la denuncia del Atlético

Fran Fuentes 27 OCT 2026 - 17:52h.

La multa establece como una "infracción leve" los contactos del conjunto barcelonista

El Atlético de Madrid se juega 72 millones de euros, dos fichajes y una decisión clave

Compartir







La Real Federación Española de Fútbol ha sancionado al FC Barcelona tras la denuncia del Atlético de Madrid por establecer contactos con Julián Álvarez sin haberse puesto en contacto previamente con ellos. El conjunto rojiblanco, tras lo que consideró una mala praxis por parte del club barcelonista, elevó el caso a la RFEF, que ya ha resuelto el caso y ha decidido la multa que tendrá la entidad que preside Joan Laporta.

Así lo adelanta el diario Mundo Deportivo. Según la citada información, la sanción se eleva a un total de 602 euros en concepto de multa, que tendrán que pagar por haber infringido el artículo 133: incumplimiento de órdenes, instrucciones, acuerdos obligaciones reglamentarias. Es decir, han calificado los contactos del FC Barcelona con Julián Álvarez como una infracción leve, siendo esa la penalización máxima estipulada para este tipo de faltas.

PUEDE INTERESARTE El Atlético de Madrid y el Barcelona se enfrentarán ida y vuelta en LaLiga con sólo 23 días de diferencia

No es la primera vez que el conjunto barcelonista es sancionado por esta misma circunstancia, ya que, tal y como recuerda dicha información, ya fueron penalizados con 300 euros en 2019 al establecer contactos con Antoine Griezmann sin el consentimiento del Atlético de Madrid.

Julián Álvarez, enfocado en volver a rendir en el Atlético de Madrid

Así las cosas, el 'Caso Julián Álvarez' parece que puede tocar a su fin. Con el cambio de agencia de representación por parte del delantero argentino, y el aplauso del Metropolitano el pasado fin de semana tras volver a la senda del gol y pedir perdón por sus palabras en las que expresaba su deseo de abandonar el club rojiblanco para "cumplir su sueño", el jugador se ha enfocado a mejorar su rendimiento en el Metropolitano y tratar de buscar su mejor fútbol. De este modo, con el aval de Diego Pablo Simeone, el cariño de sus compañeros y tras haber recuperado, al menos de manera parcial, el favor de la grada, el futbolista afronta los próximos meses de competición pensando únicamente en el fútbol.