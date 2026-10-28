Ángel Cotán 28 OCT 2026 - 09:13h.

Crónica de una muerte anunciada para el técnico perico

Así vivimos la primera ronda de la Copa del Rey este martes: marcadores, resultados y equipos clasificados

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Manolo González es historia en el RCD Espanyol. El técnico de la casa pone punto y final a su aventura en el banquillo perico tras coquetear el pasado curso con el descenso y arrancar esta temporada con muchas dudas y malos resultados. Monchi, flamante director deportivo perico, y toda la cúpula directiva optaron por la destitución del entrenador tras la eliminación copera ante el Sestao River.

Era un secreto a voces, pues aún superando la primera ronda de la Copa del Rey, Manolo González necesitaba vencer al Villarreal en LALIGA EA Sports para continuar en el cargo. No obstante, las formas elegidas por los que mandan en la entidad catalana están generando una oleada de críticas.

Duras críticas por la gestión del despido de Manolo González

En el último episodio de ElChiringuito, Josep Pedrerol criticó con dureza las formas elegidas por el director deportivo y la presidencia perica con un técnico de la casa: "A Koeman le despidieron en el avión destino a Barcelona y no estuvo bien. A Manolo González le han despedido en el campo del Sestao... antes de subirse al autobús".

Por su parte, Quique Iglesias también deslizó en El Partidazo de COPE las malas formas por las que ha optado el Espanyol con el ya exentrenador del equipo: "Me ha parecido que la cosa estaba ya muy pasteleada porque ese comunicado largo y extenso un cuarto de hora después de haber acabado el partido... la esquela estaba hecha. El Espanyol llegó a Sestao siendo un equipo y se va sin ser un equipo, con lo cual podría haber esperado a mañana. Les espera la gente con pintadas en el campo de Cornellà y cae Manolo González en una decisión que hasta él considera justa, pero otra cosa son las formas".

En Radioestadio Noche también apuntaban al mismo error: "La decisión de destituir a Manolo González ya estaba tomada antes de este partido de Copa; no tenía ningún sentido que Manolo dirigiese este partido, le han mandado al matadero; las formas han sido muy feas, muy desagradable todo"