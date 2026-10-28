La tensión de Monchi durante la eliminación del Espanyol y antes de destituir a Manolo González

Fran Fuentes 28 OCT 2026 - 00:30h.

El director general deportivo, visiblemente descontento durante el partido del conjunto perico

Así vivimos la primera ronda de la Copa del Rey este martes: marcadores, resultados y equipos clasificados

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La eliminación del RCD Espanyol en Copa del Rey frente al Sestao River ha hecho saltar por los aires el proyecto deportivo y ha propiciado el despido de Manolo González. Aunque, eso sí, algunos aficionados también han cargado directamente contra los jugadores. Después de suscitar dudas sobre su continuidad el pasado curso, debido a la segunda vuelta tan desastrosa del equipo, logrando la salvación con una victoria in extremis, el club decidió mantenerle en el cargo. La mala dinámica se ha alargado al arranque de este curso y, con más de un cuarto de LALIGA disputado y tras el fiasco copero, Monchi ha tomado la decisión de relevarle de su cargo desde las gradas de Las Llanas.

Allí le han cazado los compañeros de El Chiringuito, durante y después del partido que ha consumado la eliminación del conjunto perico. Las caras de Monchi con cada uno de los goles reflejaban perfectamente la tensión y el sufrimiento con el partido, aunque siempre intentando guardar la compostura y las formas. Del mismo modo, también captaron al director general deportivo de la entidad tras el encuentro, sentado en solitario en el banquillo visitante mientras que Manolo González comparecía en sala de prensa.

De Monchi a Manolo González: "Es de los peores días de mi vida"

Sobre las palabras de Manolo González, cuando todavía no conocía la decisión de su destitución, fueron de absoluta tristeza y frustración: "Estoy responsabilizado por la situación, y me siento fatal por ellos (los jugadores) y por mi gente, que es la que lo está sufriendo también. No soy una persona que se tome las cosas a la ligera ni por el forro. al contrario. Soy una persona que se responsabiliza mucho por lo que hace. Es de los peores días de mi vida", explicaba.

De este modo, ahora Monchi tendrá que tomar la decisión de encontrar a un nuevo entrenador para que se haga cargo del equipo, como poco, hasta el final de la presente temporada. En las próximas horas se conocerán los primeros nombres postulados como candidatos al banquillo perico.