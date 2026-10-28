No se disputarán los 24 partidos programados para este miércoles

El testimonio de Alesukko, que iba en el tren de detrás del accidentado camino del Xerez-Cádiz

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La Real Federación Española de Fútbol ha decidido cancelar todos los partidos de este miércoles 28 de octubre, correspondientes a la primera ronda de la Copa del Rey. La decisión llega unas horas después del trágico accidente de tren producido en Toledo, que ha causado decenas de fallecidos e interrumpido la conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía.

"Como muestra de respeto y solidaridad con todas las víctimas del trágico accidente ferroviario acontecido a primera hora de este miércoles en la provincia de Toledo, la RFEF ha decretado la suspensión de los 24 encuentros", ha publicado la RFEF a través de sus canales oficiales. "En próximas fechas, la RFEF informará sobre la nueva planificación del torneo y los horarios definitivos de los encuentros aplazados", han agregado.

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A la espera de novedades por parte de la Federación, de momento se desconoce cuándo se podrán reubicar estos 24 partidos. Tampoco se sabe qué sucederá con los encuentros programados para este jueves 29 de octubre, que en principio se mantienen en su fecha inicial.

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Cabe recordar que muchos de estos equipos tienen jornada liguera el próximo sábado, lo que dificultaría que pudieran jugar este jueves. Además, el Real Betis y el Celta de Vigo tienen ocupada la próxima semana con compromisos de Champions y Europa League, respectivamente, lo que imposibilita que puedan jugar la próxima semana. Posteriormente llegará el segundo parón de selecciones que concluirá el 17 de noviembre. Tras el parón, habrá otra semana de compromisos europeos, mientras que la segunda ronda de la Copa del Rey está prevista para el 1, 2 y 3 de diciembre.

Los 24 partidos que se iban a disputar este miércoles, entre los que se incluyen cinco clubes de LaLiga EA Sports, eran los siguientes: