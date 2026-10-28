María Trigo 28 OCT 2026 - 12:16h.

El creador de contenido ha explicado detalladamente cómo han sucedido los hechos

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Alesukko, creador de contenido futbolero y colaborador de Radio Marca, ha vivido muy de cerca la tragedia de un nuevo accidente ferroviario que tiene a toda España en shock. Sobre las nueve de la mañana chocaron en Urda (Toledo) un tren Iryio con un AVE propiciando un terrible encontronazo por el que ya han fallecido más de 40 personas. Aquí recogemos el testimonio de Alesukko en sus redes sociales. Iba a viajar a Sevilla para cubrir uno de los partidos de la primera ronda de la Copa del Rey que ha levantado más expectación como es el Xerez-Cádiz.

El testimonio de Alesukko

Iba en el tren de detrás. Viajaba a Sevilla para ir a Cádiz a cubrir el derbi de Copa del Rey de hoy a las 21.00. Sigo en 'shock' con lo ocurrido. Os cuento la visión desde el punto de vista de los que estábamos en los trenes de primera hora. A los pocos metros de arrancar ha frenado, ha retrocedido y ha vuelto a pararse en el andén. No entendíamos nada. Los pocos que contaban con algo de cobertura iban recibiendo algunas noticias, pero nadie lo creía. Después de unos minutos de conversaciones y especulación dentro del vagón y sobre todo de no saber qué pasaba, el maquinista nos comunica que hay ‘problemas operativos’ antes de volver a conectar para contar sobre un ‘alcance entre dos trenes’. Se suspendía la circulación.

Al bajar, en el vestíbulo, un shock tremendo porque el internet colapsaba y no podíamos entender bien lo que había ocurrido. Llegaban fotos, noticias e informaciones cruzadas que provocaban mucha histeria y, sobre todo, incertidumbre porque podría haber sido cualquiera. Ya fuera de Atocha, recobramos la señal al completo con decenas de llamadas y mensajes en el buzón. Respondemos y avisamos de que todo bien en lo que vamos teniendo mayor visibilidad de lo sucedido: una tragedia. Ahora ya volviendo a casa, recibiendo noticias cada vez peores y dando las gracias a Dios por poder estar escribiendo esto. Toda mi sensibilidad, cariño y respeto para los afectados y sus familias. Nadie, absolutamente nadie, merece lo que está viviendo España en estos últimos tiempos.