Pepe Jiménez Sevilla, 28 OCT 2026 - 10:54h.

Ambos clubes tenían previsto el viaje en avión antes del desgraciado accidente vivido este miércoles

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Un inicio que nadie, jamás, desearía. La jornada del miércoles, que debía ser festiva ante la segunda ronda de encuentros de la Copa del Rey, arrancó con un desgraciado accidente ferroviario que ha vuelto a sacudir al país. A esta hora los últimos informes apuntan a 46 fallecidos y una circulación entre Andalucía-Madrid totalmente bloqueada. La desgraciada situación no afectará a Betis ni Sevilla.

Porque tanto el Betis como el Sevilla tenían que viajar en estas horas hacia Madrid para disputar sus dos encuentros de Copa del Rey, pero tal y como han confirmado ambas entidades a ElDesmarque, lo harán vía avión, situación que estaba acordada incluso antes de conocer este desgraciado accidente.

Mientras la entidad verdiblanca viajaba este mismo miércoles por la mañana, el Sevilla lo hará un poco más tarde, ya que Luis García Plaza tenía previsto cerrar la preparación del encuentro en la ciudad deportiva y, posteriormente, atenderá a los medios de comunicación en sala de prensa.

Ambos clubes han querido, igualmente, mandar condolencias a todas las familias por este desgraciado accidente y el Sevilla, además, ha guardado un minuto de silencio al inicio de su sesión en recuerdo de todos los fallecidos este miércoles.

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El Betis, 'obligado' a modificar el plan de algunos trabajadores

Según cuentan a este medio, varios miembros del equipo de comunicación del Betis tenían que viajar a Madrid en un AVE desde Sevilla, situación que ha sido interrumpida debido a este accidente, parando su tránsito en Córdoba para seguir su camino por carretera.

Por suerte, no hay que lamentar daños personales, quedando todo en un susto para los trabajadores béticos.

El Getafe y el Rayo, los otros 'afectados'

Además de Sevilla y Betis, clubes como el Rayo Vallecano, que jugó este pasado martes ante el Recreativo de Huelva, y el Getafe, que ha hecho pública su queja por tener que jugar ante el Lebrija mientras los sevillanos jugaban en Madrid, también debían transportarse desde la capital hispalense hasta el centro del país, aunque por el momento ninguno de los dos ha transmitido problema alguno.

Desde ElDesmarque deseamos enviar condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos en el trágico accidente de tren vivido en las últimas horas.