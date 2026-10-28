Fran Duarte Madrid, 28 OCT 2026 - 10:29h.

Algunas voces se han posicionado con Mbappé en la polémica con China tras reirse de Mao Zedong. Uno de los más contundentes ha sido Carlos Herrera en su editorial en COPE

Comunicado oficial de Mbappé tras la polémica con China: "Mi comentario hirió a muchas personas"

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La polémica sigue abierta tras el veto de China a LALIGA EA Sports por unas palabras de Kylian Mbappé riéndose en un programa de humor francés sobre un meme de Mao Zedong. Un gesto que ha sentado fatal en la comunidad China y ha provocado el apagón de China, que aseguró este pasado martes que no va a volver a emitir un partido de la competición española ni de Kylian Mbappé, además de muchas marcas chinas que también han roto relaciones comerciales con el jugador francés.

Una medida muy drástica que obligó a LALIGA, encabezada por su presidente Javier Tebas, a pedir disculpas. Algo que tampoco tardo en hacer el propio Kylian Mbappé con un comunicado en el que expresaba su arrepentimiento por esas palabras. “Durante una entrevista reciente, hice un comentario sobre una imagen mía. Mi comentario fue imprudente y ahora comprendo que ha ofendido a muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo. Pido disculpas a todas las personas a las que mis palabras hayan ofendido. Esa no era en absoluto mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo siento de todo corazón”, expresó el delantero francés para intentar calmar la decisión de la televisión estatal china.

Precisamente, desde Pekín han valorado las palabras de arrepentimiento de Kylian Mbappé, pero evitando aclarar si levantarán el veto al delantero francés y LALIGA. “Concedemos importancia a las disculpas presentadas por la persona implicada”, ha respondido el portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun, sin responder a la segunda pregunta sobre si van a levantar el boicot a Mbappé.

Carlos Herrera muestra su apoyo a Kylian Mbappé

Toda esta polémica ha causado un sinfín de opiniones, la mayoría defendiendo a Kylian Mbappé. Una de las voces más contundentes ha sido Carlos Herrera en su editorial matinal en la cadena COPE. “Ayer fue noticia —ayer lo comentábamos y un poco de chascarrillo hacíamos— el hecho de que Mbappé caracterizara su cara con los rasgos de Mao Tse-Tung y le llamara dictador, lo que ha hecho que los chinos dejen de pagar cientos de millones de euros de derechos de televisión y de imagen. ¿Por qué le llamó dictador? ¿Cómo que dictador? En todo caso habría que llamarle genocida”, ha opinado el presentador de radio. “¿Saben cuántos millones de chinos mató Mao Tse-Tung? ¿Él personalmente con las paridas que se le ocurren permanentemente como el Gran Salto Adelante, la Revolución Cultural y la revolución del acero? ¿Cuántos millones de chinos murieron por culpa de ese loco al que quieren guardar como una especie de símbolo? Cualquier chino te habla de Mao en cuanto tiene un poquito de confianza. Pues ahí lo tienen, los chinos haciéndose valer”.